Coppa Italia: Dopo 4 anni il derby Lazio-Roma torna in notturna, andata il 1° marzo

Roma, 10 feb. (LaPresse) - Si giocherà in prima serata Lazio-Roma di Coppa Italia. La Lega Serie A ha ufficializzato date ed orari delle semifinali del torneo. Il derby capitolino è in programma mercoledì 1° marzo, con inizio alle ore 20.45. Stesso orario per Juventus-Napoli, fissata per martedì 28 febbraio. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta su Raiuno.