Coppa Italia Lega Pro: trionfo del Venezia di Inzaghi

Non si ferma il Venezia di Filippo Inzaghi. Dopo la promozione in B, i ragazzi dell'ex allenatore del Milan hanno ribaltato l'1-0 dell'andata e hanno conquistato la Coppa Italia di Lega Pro con un 3-1 al 'Penzo' nella città lagunare. A segno Moreo al 27' e Fabiano al 33' nel primo tempo. Ripresa al via con l'espulsione di Mattera al 47' per i lucani, a segno 11 minuti dopo con Strambelli. Tris definitivo di Ferrari al 60'.