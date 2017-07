Coppa Italia: stangata per Gonzalez dell'Alessandria, out 3 turni

Milano, 31 lug. (LaPresse) - Tre giornate di squalifica per l'attaccante dell'Alessandria, Pablo Andres Gonzalez, "per avere, al 43° del secondo tempo, attinto con uno sputo al volto un calciatore della squadra avversaria". È il verdetto del giudice sportivo dopo le partite del primo turno eliminatorio della Tim Cup. C'è anche un turno di squalifica per Luca Tiozzo Peschiero, allenatore della squadra marchigiana del Matelica, "per avere, al 32° del secondo tempo, apostrofato un calciatore della squadra avversaria con un epiteto offensivo".