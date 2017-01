Allegri: "Con l'Atalanta senza turnover: Dybala giocherà, Evra sta riflettendo"

"Domani andrà in campo la migliore formazione, non ci sarà grandissimo turnover anche perché dietro siamo contati". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presentando la partita di Coppa Italia con l'Atalanta. "Chiellini è squalificato, Bonucci vedremo se potrà almeno venire in panchina - ha proseguito l'allenatore toscano in conferenza stampa - A metà campo qualcuno riposerà, davanti dovò valutare. Dybala ha bisogno di giocare e trovare continuità, Pjaca è tanto che è fuori ma sicuramente uno spezzone lo farà, nel primo o nel secondo tempo".

"La situazione di Evra è quella di due giorni fa, con lui le cose sono molto chiare - prosegue Allegri -. Si è preso del tempo per decidere se andar via o rimanere. E' giusto che faccia delle riflessioni, poi vedremo, c'è tempo fino al 31 gennaio. Non si sa cosa verrà fuori".