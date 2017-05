Allegri: "E' ora di iniziare a vincere: voglio Coppa Italia e Scudetto da qui a domenica"

Un mini campionato di quattro partite, in cui bisognerà vincerne almeno tre per scrivere una pagina di storia e trascorrere un’estate grandiosa. Massimiliano Allegri, alla vigilia della conferenza stampa della finale di Coppa Italia fissa gli obiettivi per queste tre settimane impegnative in cui la sua squadra è chiamata a vincere due trofei…

" Dopo domenica non c’è più tempo da perdere: affrontiamo una Lazio reduce da un’annata eccezionale. Servirà attenzione e garantisco che chiunque scenderà in campo giocherà una partita tosta, all’altezza del valore mostrato dalla Juventus in questa stagione. Nei prossimi quattro giorni non c’è altro da fare che vincere. Dalla partita di domani sera e da Crotone non si scappa, bisogna chiudere i giochi ed essere bravi a portare a casa due trofei. Solo a quel punto si potrà pensare a Cardiff. "

Rispetto alla partita con la Roma, la sensazione è che ci saranno diversi cambi anche se Allegri non si sbottona e ammette che deciderà solo dopo l’ultimo allenamento la formazione che affronterà la Lazio…

" Devo valutare sia le condizioni di Mandzukic che di Dybala, Paulo ha giocato mezzora bene domenica ma ha avuto noie al flessore in queste ultime settimane e devo essere sicuro di non rischiare niente. Barzagli terzino o nella difesa a quattro? Anche questo è un dubbio che mi porto dietro. Andrea potrebbe agire terzino o al centro con Dani Alves terzino. Vedrò, di certo faremo una grande partita. "

