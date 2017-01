Allegri: "Juventus, non puoi permetterti di staccare la spina"

La Juventus soffre ma si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove attende la vincente di Milan-Torino. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il 3-2 inflitto all’Atalanta.

Andrea Barzagli (Juventus): "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ci è andata bene però appena abbiamo mollato un attimo abbiamo rischiato. Questo ci fa capire che in tutte le partite non si può mai mollare un centimetro. Non abbiamo gestito bene la palla e non riuscivamo ad essere reattivi sulle gambe, ogni tanto si finisce anche per faticare nel difendere. Anche se prendi gol all’incrocio dei pali, lo prendi perché hai mollato qualcosa. Ora dobbiamo concentrarci perché ci attende la sfida contro la Fiorentina, una squadra molto forte specie in casa e con dei giocatori di grande talento”.

Massimiliano Allegri (Juventus): "E’ stata una bella partita da entrambe le squadre, noi abbiamo fatto molto bene fino a quando non abbiamo smesso di giocare. Le abbiamo combinate grosse, rischiando di prendere il terzo gol che ci avrebbe complicato il passaggio del turno. L’Atalanta aveva trovato entusiasmo e noi stavamo perdendo le certezze. Questo però ci sarà utile per il futuro, per avere più concentrazione. Non possiamo permetterci di staccare la spina. Noi stasera abbiamo rischiato molto. Dybala? A Doha non era successo nulla, oggi ha fatto una buona partita".

Gian Piero Gasperini (Atalanta): "Abbiamo fatto un secondo tempo importante, giocare a questi livelli contro la Juventus. Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi il gol di Dybala ha cambiato gli equilibri. Complessivamente comunque una buona partita. L'aspetto che mi è piaciuto è che siamo riusciti anche ad essere concreti nella ripresa, farlo con la Juve poi è stato un bel test. La Coppa Italia? Non amo questa formula, la trovo assurda. Potrebbe essere una competizione in cui anche le squadre meno blasonate potrebbero competere, invece così le squadre più forti hanno un grandissimo vantaggio giocando poche partite e per giunta in casa”.