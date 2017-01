Allegri: “Pjaca un predestinato, con il Milan è una finale, e il modulo conta poco…”

" Domani sera è una finale, è una partita secca da dentro o fuori. Ci vorrà grande equilibrio e una grande testa. "

Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presentando in conferenza stampa il quarto di finale di finale di Coppa Italia contro il Milan. "Abbiamo l'obiettivo di arrivare in fondo e cercare di vincere la terza Coppa Italia (di fila, ndr), nessuna squadra ci è mai riuscita - ha proseguito l'allenatore bianconero - Per noi deve essere uno stimolo importante. Il Milan sta facendo una grande stagione, a campo aperto può far male. Bisogna fare una gran partita per arrivare in semifinale".

Tornando sull'avversario di domani il Milan è "una squadra equilibrata, Locatelli sta crescendo bene e gioca da veterano, Kucka è un giocatore fisico. Paletta e Romagnoli sono cresciuti molto - ha ribadito - Poi ci sono Suso da un lato e Bonaventura dall'altro che hanno tecnica, corsa e qualità". Secondo Allegri "la Juve non deve vivere di reazioni, ma di equilibrio, dopo Firenze la squadra non era tutta da buttare - ha sottolineato - I valori della squadra non si perdono o acquisiscono in una settimana. Per vincere il campionato bisogna pedalare e alzare l'asticella per arrivare in fondo. Il minimo non basta, bisogna fare sempre il massimo, anzi qualcosa di più", ha concluso.

Difficile recuperare Marchisio, Pjaca un predestinato

" Difficilmente Claudio (Marchisio, ndr) sarà della partita, fino a ieri non si è allenato con la squadra, ha svolto un lavoro differenziato. Era prevedibile potesse esserci un momento in cui poteva avere delle difficoltà, non tanto per il ginocchio ma a livello muscolare. Marko Pjaca non credo partirà dall'inizio. Secondo me però è un predestinato, negli spezzoni in cui ha giocato si è creato delle situazioni importanti, quando un calciatore nei pochi minuti che ha a disposizione ha sempre una palla gol è normale che sia destinato a crescere e fare un'ottima carriera. "

Il nuovo modulo? E’ l’atteggiamento quello che conta

" Non so ancora come giocheremo, devo vedere chi ha recuperato bene. Comunque non è il modulo che conta, ma l'atteggiamento. I ragazzi hanno giocato di squadra. Le varianti possono essere nei giocatori, domenica è stata una partita dispendiosa. Dobbiamo continuare così, ma la fame e la cattiveria ci deve essere sia nella fase difensiva che in quella offensiva, dobbiamo migliorare molto la velocità di passaggio e la qualità del gioco. "

La polemica Tagliavento-Buffon? Una bischerata

" Una bischerata, non fatemi dire una parola diversa. Vanno stemperate tutte le polemiche nei confronti degli arbitri. In Italia anziché parlare dei grandi gesti tecnici si vanno a cercare delle cose che lasciano il tempo che trovano e non si apprezza mai quello che i giocatori fanno in campo a livello tecnico. "