Ancora tu: Lazio e Juventus di nuovo di fronte in finale, come nel 2015 e nel 2004

Due anni dopo, di nuovo loro. Di nuovo Lazio-Juventus. Due che effettivamente alla finale di Coppa Italia sembrano averci fatto il callo. I bianconeri hanno raggiunto la terza consecutiva dal 2015 (e le precedenti due le hanno vinte), mentre le Lazio torna a giocarsi il trofeo nazionale due anni dopo proprio il 2015, quando un gol di Alessandro Matri mandò in paradiso la Vecchia Signora. La Lazio ha sempre avuto un bel rapporto con la Coppa Italia e dopo il doppio derby con la Roma di Spalletti ha strappato il biglietto per la nona finale della sua storia, avendone per ora vinte sei complessivamente. Due anni fa la Lazio, allora guidata in panchina da Stefano Pioli, si arrese ai supplementari ma ora ha la possibilità per lanciare un nuovo guanto di sfida ai bianconeri.

Precedenti a tinte bianconere

Gli ultimi precedenti sorridono soltanto alla Juventus, che come detto ha vinto la sfida diretta nel 2015 così come il remake in Supercoppa pochi mesi più tardi (2-0 con i gol di Dybala e Mandzukic). Nei registri, anche un’umiliazione sempre in Supercoppa nel 2013, un netto 4-0 a favore dei bianconeri. Per risalire ad una finale tra le due vinta dalla Lazio è necessario sfogliare il calendario a ritroso fino al 2004, quando la Lazio di Mancini batté 2-0 i bianconeri all’andata proteggendo il vantaggio al ritorno (2-2). Il formato era quello precedente, con la finale suddivisa in gara di andata e di ritorno (solo dal 2008 si gioca in partita secca).

La Coppa Italia nel destino

Dal 2000 ad oggi, questa è la settima finale per i biancocelesti, e per ora l’unica sconfitta registrata su questo fronte è proprio quella con la Juventus nel 2005. La Coppa Italia nel destino, dunque, che molto probabilmente permetterà alla squadra del sorprendente Simone Inzaghi (profilo basso, pochi proclami e tanti risultati) di giocarsi anche la Supercoppa Italiana ad agosto, visto che la Juventus ormai veleggia quasi indisturbata verso la conquista dello Scudetto. La Lazio ha superato con pieno merito la Roma, gestendo in maniera quasi perfetta anche la semifinale di ritorno, pur uscendo sconfitta. Un sentiero analogo quello percorso dalla Juventus, che ha messo in ghiaccio la pratica nella gara d’andata perdendo di misura al ritorno. Curiosamente, le due gare di ritorno si sono sviluppate in fotocopia: per entrambe le finaliste, sconfitta per 3-2 dopo essere state tutte e due in vantaggio in due occasioni. Sconfitta ininfluente per entrambe, che ora si ritrovano in finale.

Finale in base al destino in Champions League

La finale si giocherà all’Olimpico il 2 giugno ma, nel caso in cui la Juventus raggiungesse la finale di Cardiff in Champions League, si anticiperà al 17 maggio. Piccolo particolare, nel 2015 questa eventualità si realizzò: in origine la finale si sarebbe dovuta giocare all’Olimpico il 7 di giugno, ma il passaggio del turno della Juventus in semifinale ai danni dal Real Madrid portò la Lega Calcio ad anticipare la data al 20 maggio.