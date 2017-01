Bernardeschi all'ultimo respiro: Fiorentina ai quarti di Coppa Italia

Soffrendo, imprecando ed esprimendo un gioco tutt'altro che entusiasmante nonostante una superiorità numerica durata mezz'ora, la Fiorentina va: è ai quarti di finale di Coppa Italia. L'1-0 al Chievo non è esattamente un'espressione d'arte, perché soltanto un rigore trasformato al minuto 93 da Federico Bernardeschi sblocca una gara tignosa e bloccata. Il Chievo era rimasto in 10 nel recupero del primo tempo per la sciocca espulsione di Radovanovic, ma si era salvato anche grazie a un po' di fortuna (due i pali viola). E Zarate aveva deciso di restituire il favore, facendosi cacciare a una ventina di minuti dalla fine. Supplementari (ed eventuali rigori) scongiurati dall'azione con cui Bernardeschi si fa sgambettare in area da Gobbi, prima di battere Sorrentino dal dischetto. Viola ai quarti, dunque: il 24 gennaio si giocherà in gara unica a Napoli, contro gli azzurri, che ieri sera hanno eliminato lo Spezia. Un remake della finalissima del 2013/14, tristemente nota per quanto accaduto all'esterno e sulle tribune dello stadio Olimpico.

La cronaca della partita

Due minuti sull'orologio e Zarate ha sul destro la palla dell'1-0: la sponda di Kalinic è perfetta, il tiro a giro dell'argentino no, e il pallone si spegne di poco sul fondo. De Maio e Floro Flores hanno poca fortuna, poi anche Inglese spreca: errore di Sanchez e sinistro alto da dentro l'area dell'ex attaccante del Carpi. La partita continua a farla la Fiorentina, soffocata però dall'ottima organizzazione difensiva di un Chievo raccolto e attento. Così, fino agli ultimi istanti del primo tempo di emozioni vere non se ne vivono. Poi Radovanovic decide di movimentare la gara: già ammonito, l'ex atalantino sgambetta da dietro Chiesa prendendosi un rosso inevitabile. E dalla punizione successiva, agli sgoccioli del tempo, Bernardeschi spaventa Sorrentino: sinistro a giro su cui il portiere ospite non arriva e traversa piena.

Incoraggiata dalla superiorità numerica, la Fiorentina rientra in campo a mille all'ora. E continua a produrre occasioni. Inizia Vecino, che da fuori chiama Sorrentino alla deviazione in angolo, e prosegue Chiesa, il cui spunto dal fondo manda nel panico la difesa del Chievo: Izco salva sulla linea (per centimetri, e colpendo un auto-palo), poi Kalinic spara incredibilmente alto sulla ribattuta. La gara, però, cambia nel secondo tratto della ripresa. Al 71' Zarate interviene male su Bastien e, tra la sorpresa generale, Celi estrae il rosso diretto nei confronti dell'ex laziale, ristabilendo la parità numerica. I veronesi, rinfrancati, mancano il colpo con Castro (schiacciata di testa tra le mani di Tatarusanu) e con Izco, che davanti al portiere preferisce il cross al tiro. Sousa inserisce i pezzi pesanti Ilicic e Borja Valero, ma è Bernardeschi a decidere: è il 93' quando la stella viola si guadagna un rigore (dubbio sgambetto di Gobbi) e lo realizza, battendo finalmente Sorrentino e spedendo la Fiorentina ai quarti.

La statistica chiave

24 le conclusioni totali della Fiorentina: Bernardeschi ha partecipato attivamente a 12 di queste, andando al tiro in 9 occasioni e servendo un assist ai compagni in 3.

Il tweet

Il migliore in campo

Bernardeschi. Per il rigore calciato freddamente al 93', ma anche perché è l'unico davvero ispirato in una Fiorentina che gira con una marcia lenta. Bene - dopo un avvio così così - anche Sanchez, adattato a difensore centrale.

Federico Bernardeschi Fiorentina Chievo 2017LaPresse

Il peggiore in campo

Radovanovic. Un fallo, due falli, tre falli. Troppo per l'arbitro Celi, che all'ennesimo intervento irregolare lo manda negli spogliatoi con 45 minuti d'anticipo. Ingenuità colossale da parte del metronomo del Chievo.

La dichiarazione

Bernardeschi: "Il calcio di rigore? C'era: mi sono sentito toccare da Gobbi e sono andato giù".

Il tabellino

Fiorentina (3-4-3): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, De Maio; Chiesa (90' Borja Valero), Vecino, Badelj (78' Cristoforo), Olivera (79' Ilicic); Zarate, Kalinic, Bernardeschi. All. Sousa

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Izco, Cesar, Spolli, Gobbi; Castro (82' Birsa), Radovanovic, de Guzman; Bastien; Inglese, Floro Flores (46' Gamberini). All. Maran

Arbitro: Domenico Celi di Bari

Gol: 93' rig. Bernardeschi

Note: ammoniti Radovanovic (C), Castro (C), Vecino (F), Badelj (F), Kalinic (F), Gobbi (C), Sorrentino (C); espulsi Radovanovic (C) al 47' pt e Zarate (F) al 71'