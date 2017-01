Coppa Italia, Juventus: i convocati per il Milan, out Marchisio

Torino, 24 gen. (LaPresse) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 23 giocatori per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan. Come annunciato in conferenza stampa dal tecnico toscano ancora assente Claudio Marchisio, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Out anche Patrice Evra, il cui futuro in bianconero resta in bilico. Questo l'elenco completo dei convocati: Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzuki, Bonucci, Pjaca, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Del Favero, Muratore.