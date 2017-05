Dall'esclusione, al salto di qualità definitivo: la parabola di Keita, pronto a sgambettare la Juve

Uno dei migliori giocatori di questa stagione è senza dubbio Keita. Nessuno metteva in dubbio, già negli anni passati, il talento e le capacità del giocatore spagnolo di origini senegalesi, ma in questa stagione c’è stato il salto di qualità tanto atteso. Sono 15 i gol del classe ’95 - secondo miglior bomber della Lazio - ma l’ex Barcellona è utilissimo alla squadra di Simone Inzaghi anche e soprattutto grazie al suo talento di mettere i compagni davanti al portiere, alla capacità di creare occasioni da gol e di - con i suoi movimenti - mettere crisi le intere difese avversarie. Il risultato di Juventus-Lazio passerà anche dalle sue giocate, lui che proprio contro la Juve non è a riuscito a giocare nel corso di questa stagione: all’andata era stato messo fuori rosa per il mancato rinnovo, al ritorno era in Gabon a giocarsi la Coppa d’Africa con la sua Nazionale.

Keita e il gelo di inizio stagione

Tutto parte dal mancato rinnovo di inizio stagione e soprattutto dall’ equivoco Monaco. I monegaschi avevano puntato sul classe ’95 e in caso di qualificazione alla fase a gironi di Champions si erano detti pronti ad acquistare il senegalese per 10 milioni più Dirar. Poi il clamoroso passo indietro: il Monaco non era più interessato a Keita, ma il giocatore non voleva più restare alla Lazio. Lo scontro era totale, il giocatore non si era presentato al ritiro precampionato, con tanto di certificato medico poi smentito dalla Lazio, e il senegalese ha così saltato l’inizio della stagione (le prime gare contro Atalanta e Juventus), venendo messo fuori rosa da Simone Inzaghi per volere della società.

Keita - Lazio-Empoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Il cambio di modulo di Inzaghi e l'esplosione di Keita

Keita salta le prime gare, poi la svolta. Il mercato si chiude e Inzaghi vuole comunque concedere una chance al giocatore, dimenticando tutti i problemi delle settimane precedenti. Keita non è mai titolare, ma colleziona comunque presenze e minuti nei match contro Chievo, Pescara e Milan (dove colleziona ben due assist). Contro l’Empoli la prima presenza da titolare, un gol contro i toscani, e Keita sarà sempre titolare fino a Dicembre. Il cambio di modulo di Inzaghi è determinante per sfruttare le doti del giocatore, capace con il 3-5-2 di fare la differenza in avanti con gol e assist. Il partner ideale per Immobile, tanto che lo stesso attaccante ex Toro riuscirà a riscattarsi dalle ultime stagioni opache grazie all’apporto continuo di Keita al suo fianco. Inzaghi ha saputo costruire una macchina quasi perfetta, con la Lazio che ha continuato a stupire fino a fine stagione con la vittoria nel derby contro la Roma che ha assicurato un piazzamento per la prossima Europa League. Ora c’è il rush finale, centrato il 4° posto ora spazio alla finale di Coppa Italia e Keita è in splendida forma con 7 reti segnate nelle ultime 4 gare: la Juventus è avvisata.

L'XI tipo di Simone Inzaghi

" La forza della Lazio? Keita. In tempi non sospetti avevo scritto che il confine tra media e alta classifica sarebbe passato da Keita Baldé, questo ventiduenne fumantino che dai 4 gol della scorsa stagione è schizzato a 15. La Lazio è una squadra, frase che è un luogo comune solo quando i risultati e le ambizioni non ne sorreggono il significato letterale. Quarta in classifica, finalista di Coppa Italia. Non sempre a suo agio con le Grandi, ma in grado di suonarle alla Roma nei valichi cruciali del calendario. [Roberto Beccantini] "

Keita seguito dal Manchester United, anche in Italia tante pretendenti (c’è anche la Juve)

La roboante stagione di Keita non ha lasciato indifferenti le grandi d’Europa. Il Monaco resta interessato al profilo del giocatore, ma sarà difficile impostare una nuova trattativa con la Lazio dopo quanto capitato la scorsa estate. Alla finestra c’è anche il Manchester United ma occhio alle italiane: tante squadre hanno già contatto Tare, dai cinesi di Inter e Milan al Napoli.

La scheda di Keita Baldé

Data di nascita : 8 Marzo 1995

: 8 Marzo 1995 Squadra : Lazio

: Lazio Scadenza contratto : 30 Giugno 2018

: 30 Giugno 2018 Agente : Roberto Calenda

: Roberto Calenda Ruolo : attaccante / ala sinistra

: attaccante / ala sinistra Piede preferito : destro

: destro Valore di mercato (transfermarkt) : 17 milioni

: 17 milioni Altezza x peso: 1,84 m x 80 kg

Anche la Juventus ha chiesto informazioni, con il senegalese che sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Allegri sia come esterno a destra che esterno a sinistra. A prescindere, però, le trattative con Lotito non sono mai facili e la Lazio sparerà sicuramente alto per Keita chiedendo fino a 40 milioni. Piccolo vantaggio per chi vorrà acquistare il classe ’95 è la data di scadenza con la Lazio, Keita ad oggi non ha firmato ancora nessun rinnovo e il suo contratto scadrà a giugno 2018 (abbassando inevitabilmente la sua valutazione).