Frenata Inter, la Lazio vola in semifinale: 1-2

Si ferma dopo nove vittorie consecutive tra campionato e coppe la cavalcata dell'Inter. La Lazio reagisce a due sconfitte di fila senza gol all'attivo e si guadagna la semifinale di Coppa Italia dove pregusta un derby contro la Roma (anche se questa volta non sarà finale come nel 2013), Cesena permettendo naturalmente. I biancocelesti creano le occasioni più nitide e trafiggono un'Inter troppo incerta in difesa capitalizzando al meglio anche la discussa espulsione di Miranda. I nerazzurri, con orgoglio e due titolari in più nella mischia (Icardi e Joao Mario inizialmente lasciati in panchina), reagiscono, lottano e in parità numerica (secondo giallo a Radu) riaprono la gara grazie ai due croati: Perisic e Brozovic sono gli ultimi a mollare ma è tardi e non c'è tempo per piangersi addosso. Domenica sera c'è la visita alla Juventus, nel fortino dello Stadium.

La cronaca della partita

Il primo tempo è intenso e ricco di occasioni. Perisic non inquadra lo specchio su suggerimento di Candreva mentre Murillo ostacola Parolo, abile nell'inserimento. Biglia perde un pallone al limite dell'area e Kondogbia scarica una rasoiata sul palo esterno. Al 20' la Lazio colpisce: cross di Lulic, Ansaldi non marca e Felipe Anderson di testa fa 0-1. L'Inter si disunisce e Miranda sbaglia: Immobile spara alto il possibile raddoppio. Radu, in contropiede, pesca Felipe Anderson in volata solitaria: Handanovic gli dice di no. Brozovic impegna Marchetti con un sinistro insidioso.

Pronti-via nella ripresa e Hoedt di testa impegna Handanovic: Parolo si divora il tap-in. Su lancio di Murgia, Immobile entra in area e Miranda lo tocca: l'attaccante non fa nulla per restare in piedi e Guida decreta il rigore con rosso diretto al difensore. Biglia non sbaglia dal dischetto. L'Inter le tenta tutte con le incornate di Murillo e Icardi. In mezzo, però, c'è un altro errore di Felipe Anderson sotto porta. Radu incassa il secondo giallo e, su cross di Candreva, la sponda di Perisic favorisce Brozovic: parabola beffarda di testa e 1-2 all'84'. Finisce 1-2.

La statistica chiave

3 - La Lazio raggiunge le semifinali di Coppa Italia per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. È solo il 2° gol di testa di Felipe Anderson da quando è alla Lazio, su 24 segnati in totale.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Senad Lulic : esterno offensivo con il compasso. Disegna una traiettoria dolce e letale per il vantaggio targato Felipe Anderson. Trova sempre a memoria il compagno smarcato. Sente odore di derby di Coppa Italia...

Il peggiore in campo

Cristian Ansaldi : un terzino dovrebbe prima di tutto difendere per essere definito tale. Lui non lo fa, non marca, guarda la palla e lascia tutto solo Felipe Anderson per lo 0-1. E' sempre in ritardo sui contropiedi avversari. Non è la prima bocciatura, Pioli deve rivedere le gerarchie.

La dichiarazione

Lucas Biglia: "Abbiamo sofferto, ma abbiamo giocato una grande partita. Sabato ho reagito a una critica immeritata, l'unico rimpianto è la figuraccia che ho fatto di fronte a mio figlio".

Il tabellino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi (58’ Medel); Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega (46’ Joao Mario), Perisic; Palacio (46’ Icardi). All. Pioli

Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Murgia (78’ Wallace); Felipe Anderson (75’ Milinkovic-Savic), Immobile, Lulic (75’ Lukaku). All. Inzaghi

Arbitro: Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Gol: 20' Felipe Anderson (L), 56' rig. Biglia (L), 84' Brozovic (I)

Note: al 54' espulso Miranda (I), al 76' espulso Radu (L) per doppia ammonizione; ammoniti D'Ambrosio, Lulic, Parolo, Patric, Brozovic