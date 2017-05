Fuori uno: la Juventus vince la Coppa Italia, battuta la Lazio 2-0

a breve...

La statistica

La Juventus è la prima squadra a vincere tre Coppe Italia consecutive nella storia.

Il tweet

Il migliore

Dani ALVES. Sempre lui, ancora lui: l’uomo più in forma della Juventus segna il vantaggio, ridicolizza Lulic, ispira ed inventa. Immarcabile, decisivo quando serve: ad inizio stagione, chi l’avrebbe mai detto?

Il peggiore

WALLACE . È un flagello: dorme sul gol del vantaggio di Dani Alves - una distrazione che costa carissimo – commette poi un altro errore in disimpegno e viene graziato da Tagliavento dopo un intervento da tosaerba su Dybala. Non ci capisce nulla per tutta la partita.

Il tabellino

Juventus (3-4-2-1): Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Marchisio, Rincon, Alex Sandro; Dybala (79’ Lemina), Mandzukic; Higuain.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (53’ Felipe Anderson), De Vrij (69’ Luis Alberto), Wallace; Basta, Parolo (20’ Radu), Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Keita, Immobile.

Gol: 12’ Dani Alves, 25’ Bonucci.

Note – Ammonito: Dani Alves.