Giocava scalzo in strada, ora segna alla Juve: la favola di Latte, l'ultimo gioiello dell'Atalanta

Per chi è parte di un settore giovanile, già vestire la maglia della propria prima squadra è un grande onore. Figuriamoci se si proviene da quella fucina di talenti chiamata Atalanta in cui la concorrenza tra ragazzi è tanto spietata quanto leale, perché è proprio a Zingonia che i migliori calciatori muovono i primi passi.

Così vale anche per Emmanuel Delan Junior Latte Lath che tra i monti orobici, senza pensarci due volte, è diventato proprio “Latte”.

18 anni, viene dall Costa d’Avorio e in maglia atalantina ha già esordito con la prima squadra, contro la Cremonese in Coppa Italia. In quell’occasione alla chiamata di Gasperini, Latte era arrivato con qualche preoccupazione tipica dell’età, dell’insesperienza e magari anche della troppa voglia di fare. Il mix ne ha inevitabilmente condizionato la prova e i sogni di gloria su un rettangolo verde. Tra desideri e realtà però, c’è sempre il Gasp che talmente innamorato del talentino ivoriano, lo ha voluto non solo portare allo Stadium per la gara di Coppa Italia contro la Juve, ma al 15’ della ripresa nello stesso match ha deciso di farlo entrare al posto di Alberto Grassi.

Il resto è cronaca. Quello che Latte ha provato è emozione, quello che la Curva Nord ha cantato per il giovane ragazzo, è già amore. Latte si è buttato sul cross ed ha anticipato il difensore bianconero, palo interno, qualche secondo di incredulità e poi gol.

Si sarà immaginato di essere a Anounmabo, il suo paese in Costa D’Avorio, a giocare per le strade con la gioia di dare un calcio ad un pallone, con la grinta di voler crescere e la lucidità nel pensare che certe volte i sogni si avverano.

"Da bambino giocavo con i miei amici per le strade e i campi di sabbia nel mio paese” ha raccontato in un’ intervista al sito ufficiale dell’Atalanta, "Giocavamo a piedi nudi, nonostante le pietre e i chiodi. Ma non ci pensavamo, giocavamo tutto il giorno e tutti i giorni"

Arrivato in Italia grazie al ricongiumento familiare con suo papà, che lavorava nel Cremonese, il giovane Emmanuel ha iniziato a giocare agonisticamente

" In Italia ho avuto le prime prime scarpe da calcio, anche se all’inizio facevo fatica ad usarle tanto ero abituato a giocare calzo "

Però le ha indossate, prima nell’Esperia di Cremona, poi a Zingonia dopo la chiamata della vita: “Ti vuole l’Atalanta”.

Ed è da quel momento che Latte si scrive gli obiettvi dell’anno su un pezzetto di carta che custodisce gelosamente per sè. Tra le opzioni, nel foglietto dello scorso anno, c’era lo scudetto Under 17 (vinto) diventare capocannoniere del torneo (fatto) e migliorarsi tecnicamente (fatto anche questo).

Nel biglietto degli obiettivi del 2017, Latte ha scritto di voler migliorare la fase difensiva ma di segnare almeno 8 gol, vorrebbe impegnarsi anche fuori dal calcio, nell’alimentazione e nel riposo ma anche finire la scuola e diplomarsi.