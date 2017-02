Hamsik e Higuain a confronto: da "c'eravamo tanto amati", a rivali in campo

C’eravamo tanti amati. Gli ex compagni di squadra nonché coetanei Marek Hamsik e Gonzalo Higuain si troveranno di nuovo uno contro l’altro a quattro mesi dalla sfida di campionato, ma questa volta il palcoscenico sarà quello della Coppa Italia. Se il 29enne slovacco è il giocatori più rappresentativo dei partenopei, il Pipita si è confermato la macchina da gol che noi tutti conoscevamo. Bando al turnover, Allergi e Sarri schiereranno i loro uomini migliori per la semifinale di andata dunque ci sono tutti i presupposti per il “partitone”.

Gonzalo Higuain Juventus Napoli 2016LaPresse

Pipita spietato, gol dell’ex alla prima contro

Dopo aver segnato la miseria di tre gol in dieci partite a cavallo tra metà ottobre e inizio dicembre Higuain ha asciugato le polveri cominciando a colpire a raffica: 12 gol nelle ultime 11 partite di Serie A con buona pace delle critiche che gli stavano cominciando a piovere addosso. Eppure nel confronto con la sua ex squadra all’undicesima giornata il Pipita aveva colpito con un sinistro mortifero al volo che aveva consentito alla sua Juventus di imporsi per l’ennesima volta tra le muira amiche contro lo storico rivale. Recentemente Higuain ha dichiarato di non rimpiangere la sua scelta e, pur spendendo parole al miele nei confronti di Napoli , di considerare Torino come la città ideale per vivere e giocare a pallone. La parola chiave è “tranquillità”, quella che l’attaccante argentino nato a Brest 29 anni fa ha inseguito dopo aver assaporato l’ebbrezza delle montagne russe all’ombra del Vesuvio.

Hamsik, piezz'e core di Napoli

Lui invece alla tranquillità ha preferito il caos della città partenopea, continuando a trascinare i compagni e a riscrivere la storia del club. Capitano del Napoli, in dieci stagioni da calciatore azzurro “Marekiaro” Hamsik ha messo a referto 437 presenze complessive condite da 110 gol; allo stato dell’arte è il terzo giocatore per presenze dopo Giuseppe Bruscolotti e Antonio Juliano e il secondo miglior marcatore di sempre dietro a Sua Maestà Diego Armando Maradona. Sull’orlo dei 30 anni è nel pieno della maturità calcistica – più che mai al centro degli schemi di Maurizio Sarri – e per la quarta volta nel massimo campionato italiano ha raggiunto la doppia cifra di reti. Non è mai riuscito a espugnare lo Stadium, ma sa come segnare alla Juventus: è l’unico giocatore partenopeo attualmente in rosa ad aver segnato un gol alla Juventus a Torino (doppietta nel 2-3 del 31/10/2009) e anche l’unico calciatore ancora in rosa ad aver segnato un gol nella finale di Coppa Italia vinta contro i bianconeri all’Olimpico (0-2 Cavani, Hamsik), ultimo crocevia in Coppa Italia fra le due formazioni.

" Non me l’aspettavo ma il calcio è così, non mi ha sorpreso tanto. I giocatori vanno e vengono, è stata una sua scelta. I napoletani l’hanno presa malissimo, ma con lui ho ancora un ottimo rapporto "

Nonostante il brusco addio di Higuain i due calciatori sono rimasti in buoni rapporti, proprio come lo stesso Higuain e l’ex allenatore e mentore Maurizio Sarri, che nonostante aver definito la sua scelta di approdare a Torino “una ca..ata” non gli ha negò un caloroso abbraccio prima di Juventus-Napoli di campionato.