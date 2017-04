Higuain indemoniato spacca-Napoli: fischi del San Paolo controproducenti

" Date la colpa a lui! "

Che non sarebbe stata una serata ordinaria per Gonzalo Higuain lo si è capito subito, sin dal riscaldamento pre match. Lungi dal subire passivamente fischi e contestazioni da parte dell’ex pubblico amico, il Pipita è passatto al contrattacco. Prima portandosi le mani sulle orecchie a mo’ di esortazione nei confronti dei tifosi partenopei “Non vi sento, fischiate anche più forte, tanto non vi sento”, quindi ha individuato in Aurelio De Laurentiis la figura del “grande nemico”. Uscendo dal campo – ultimo dei giocatori della Juventus a farlo – l’attaccante argentino ha invitato il pubblico della Curva A a dare la colpa (della sua cessione la scorsa estate?) al patron napoletano, indicando proprio la tribuna autorità. Un Higuain indemoniato, caricato a pallettoni dal clima ostile: e questo è stato solo il prologo di una serata indimenticabile per lui.

Spacca-Napoli infervorato

Minuto 32: Higuain riceve il consegnato di Stefano Sturaro da fuori area, vede la porta con la coda dell’occhio e lascia partire una rasoiata che beffa Reina infilandosi in buca d’angolo. Un gol di puro istinto, da attaccante vero, seguito da un'esultanza tanto contenuta quanto rabbiosa. La catarsi è completa: dopo il siparietto del pre partita e un avvio di match in cui il Pipita aveva rincorso ogni giocatore del Napoli ricorrendo se necessario alle maniere forti per fermarlo, il gol è una diretta conseguenza della sua furia. Indovinate quale è stato il suo primo bersaglio dopo aver trafitto Reina? Aurelio De Laurentiis, ovviamente. “È colpa tua, questa è colpa tua”, un labiale che non lascia spazio a dubbi rivolto ancora una volta verso la tribuna autorità del San Paolo.

Vedi Napoli e segni a raffica

Non pago della prodezza che aveva spianato la strada ai bianconeri, Higuain concede il bis nella ripresa con il destro secco sotto la traversa su cross preciso di Cuadrado, a definire nel migliore dei modi l’azione più bella confezionata dagli ospiti nella partita. Corre il minuto 58 e il gol ha i crismi dell’inappellabile sentenza: la reazione d’orgoglio del Napoli regalava infatti ai partenopei la più classica delle vittorie di Pirro. Grazie alla doppietta infilata al San Paolo Higuain ha toccato quota quattro (!) reti stagionali contro la sua ex squadra, su altrettanti tiri nello specchio: contro nessuna squadra ha segnato di più. Tre giorni fa agì da leone in gabbia con la squadra che gradualmente abbassava il proprio baricentro abbandonandolo il suo destino, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia si è invece nutrito del risentimento dei tifosi del Napoli trasformandolo nel più efficiente dei combustibili. E ha spaccato in due il Napoli con orgoglio e ferocia: caratteristiche innate nel campione, che proprio in queste condizioni avverse sa tirare fuori risorse insospettabili.

I gol di Higuain da ex

Partita Competizione N° di gol Minuto Juventus-Napoli 2-1 Serie A 1 71' Juventus-Napoli 3-1 Coppa Italia 1 64' Napoli-Juventus 3-2 Coppa Italia 2 32', 59'