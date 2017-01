Il match-winner Callejon: "Giocata una partita seria, di grande maturità"

Tutte le dichiarazioni a caldo al termine della partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, vinta dalla formazione di Sarri per 1-0 grazie al gol realizzato da Callejon al 71'.

José Maria Callejon (attaccante Napoli) - "Abbiamo fatto una partita seria, a livello tattico, mentale e di maturità. La Fiorentina gioca un bel calcio, ha un grande palleggio, è una grande squadra e anche oggi l'ha dimostrato. Chi preferisco affrontare tra Juventus e Milan in semifinale? È lo stesso, noi siamo contenti di essere passati".

Paulo Sousa (allenatore Fiorentina) - “Siamo riusciti ad uscire dalla pressione del Napoli nel primo tempo, non è vero che siamo stati schiacciati. Nel secondo tempo siamo stati più intraprendenti e abbiamo giocato alla pari. Il Napoli lotta per lo scudetto? Sì, come la Roma. Il Napoli ha comprato grandi giocatori ed è una squadra molto preparata dal punto di vista tecnico e tattico. Cosa manca alla Fiorentina rispetto alle prime della classe? Cerchiamo sempre di competere con le altre sfruttando quello che abbiamo, ma a volte sono i dettagli che cambiano le partite. Il no di Kalinic alla Cina? È un ragazzo speciale, molto speciale”.