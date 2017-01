Il Milan si sveglia tardi e in 10: la Juventus vince 2-1 e vola in semifinale

Un primo tempo stellare, con una Juventus ancora dominante, concentrata, cattiva, illuminata dal nuovo modulo iper offensivo. Poi un attimo di black out, il gol subito, le tante occasioni sprecate per chiudere la partita e i brividi finali, contro un Milan generoso, seppur in 10 uomini. I bianconeri si qualificano con merito alle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli, dando comunque la sensazione di poter gestire meglio certe fasi di gara. Il Milan, ancora una volta impacciato in avvio, ha reagito tardi e ha provato a rimettere in carreggiata una partita nata male e giocata per 50 minuti ampiamente sottotono. Vendetta compiuta per Allegri, tanto lavoro da fare per Montella.

LA CRONACA

La sete di rivincita della Juventus, dopo il ko in campionato e la sconfitta in Supercoppa con il Milan, emerge subito nella prima mezz’ora di gioco. I bianconeri, schierati ancora con l’offensivissimo 4-2-3-1, annichiliscono i rossoneri e passano già all’11’: cross da sinistra, tacco volante di Cuadrado e destro al volo di Dybala a battere Donnarumma. L’1-0 non soddisfa la Juve, che al 21’ raddoppia: Asamoah si procura una punizione dal limite, che Pjanic trasforma con la sua classe nel 2-0. Il Milan non riesce a reagire, viene annullato un gol per fuorigioco a Khedira e all’intervallo la squadra di Allegri chiude con due reti di vantaggio.

Nella ripresa il Milan trova subito (53’) il gol che riapre la partita con una magnifica girata aerea di Bacca, dopo un rimpallo in area. Il 2-1 carica fin troppo i rossoneri, visto che due minuti più tardi, Manuel Locatelli, probabilmente in un momento di foga, travolge in scivolata Dybala. Seconda ammonizione sacrosanta e Milan in 10. La Juventus va vicina due volte al 3-1 con Mandzukic, che non trova il colpo di testa vincente da pochi metri. E così il Milan rimane in partita nel finale. Donnarumma compie una gran parata su Pjanic, Netto stoppa Kucka e il neo entrato Gerard Deulofeu, all’esordio. Non basta la reazione rossonera, vince la Juventus 2-1 e vola in semifinale.

LA STATISTICA CHIAVE

Nelle ultime 4 partite (Serie A e Coppa) il Milan ha preso 7 gol nella prima mezz'ora di gioco. La Juventus ha segnato nel primo tempo in sette delle ultime otto partite.

IL MIGLIORE

Miralem PJANIC – Terza punizione su otto gol totali in bianconeri. Si conferma splendido specialista. Ma è tutta la prestazione che ne certifica la crescita, fisica e mentale. Detta i tempi, distribuisce 65 passaggi, trova la calma giusta nei monenti meno sereni. Migliore in campo, per distacco.

IL PEGGIORE

Manuel LOCATELLI – Fatica nel capire i movimenti della trequarti bianconera nel primo Tempo. Rincorre, sbaglia tanto (9 passaggi errati), non trova ritmo. Rovina del tutto la sua prova con la folle entrata su Dybala, che gli costa il secondo giallo e quindi l’espulsione. Peccato (grave) di gioventù.

IL TABELLINO di Juventus-Milan 2-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Barzagli, Bonucci, Rugani, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala (Dal 67’ Alex Sandro), Mandzukic; Higuain. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (Dal 64’ Pasalic), Zapata, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Bertolacci (Dal 91’ Honda); Suso, Bacca (Dall’81’ Deulofeu), Bonaventura. All.: Montella

Arbitro: Irrati di Pistoia

Gol: 11’ Dybala (J), 21’ Pjanic (J), 53’ Bacca (M)

Ammoniti: Kucka, Pjanic, Mandzukic, Bonucci, Alex Sandro, Antonelli, Zapata

Espulsi: al 54’ Locatelli (M) per doppia ammonizione

