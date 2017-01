Il Napoli conquista i quarti di finale, esordio per Pavoletti: Spezia battuto 3-1

Il Napoli stacca il biglietto per i quarti di finale, in attesa di conoscere la sua prossima avversaria: Fiorentina o Chievo. Il turnover di Sarri lascia qualche indicazione utile per il futuro. Il gol di Giaccherini è un gioiello mentre il lampo di Rog, sulla rete del 3-1, è materiale su cui riflettere in prospettiva. Le migliori risposte le fornisce l'uomo che ha la valigia in mano, quel Manolo Gabbiadini intenzionato a lasciare un bel ricordo al popolo del San Paolo. In un cambio dal sapore di passaggio di consegne, Gabbiadini lascia il posto a Pavoletti che rischia di festeggiare l'esordio con un gol che, però, si divora. Le Aquile di Mimmo Di Carlo salutano la competizione a testa alta. D'altronde per lo Spezia non è una novità onorare la Coppa Italia.

La cronaca della partita

Pronti-via e il Napoli passa in vantaggio: Zielinski trova un varco centrale e s'invola palla al piede per poi battere Chichizola con il destro. I partenopei controllano agevolmente il possesso e Maggio serve Giaccherini che mette la sfera in mezzo: De Col, per anticipare Insigne, colpisce il palo ma evita comunque il gol con un po' di fortuna. Lo stesso Zielinski, di testa, impegna Chichizola mentre il tiro a giro di Insigne, sull'assist di tacco di Gabbiadini, termina sul fondo. Maggiore trova una deviazione di Maksimovic e per poco non beffa Rafael, ma è il preludio al gol del pareggio: Piu sfonda sulla sinistra e crossa al centro, Rafael respinge con i pugni ma Piccolo raccoglie e calcia. Il tocco di Albiol non lascia scampo al suo portiere.

Napoli-Spezia, Coppa Italia 2016-2017LaPresse

Nella ripresa, Gabbiadini prende la mira con il diagonale mancino e al 56' arriva il 2-1: cross vellutato di Insigne e destro al volo imparabile di Giaccherini. Un minuto dopo Rog fa una grandissima giocata sulla destra e consente a Gabbiadini di depositare a porta vuota con il petto. Valentini, su cross di Migliore, sfiora il 2-3 di testa e, nel finale, Pavoletti si divora un gol fatto dopo la combinazione da manuale tra Giaccherini e Callejon.

La statistica chiave

3 - Terzo gol consecutivo per Gabbiadini tra campionato e Coppa Italia. Zielinski ha segnato la sua terza rete in stagione.

Il tweet da non perdere

La dichiarazione

Piotr Zielinski: "Siamo contenti di aver vinto questa partita, l'obiettivo era passare il turno. Ora pensiamo al Pescara, non è ancora il momento di pensare al Real Madrid".

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic (78’ Hysaj); Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini (81’ Pavoletti), Insigne (61’ Callejon). All. Calzona

Spezia (3-4-1-2): Chichizola; Terzi, Valentini, Ceccaroni (66’ Pulzetti); Migliore, Deiola, Maggiore, De Col; Piccolo (66’ Granoche); Baez (73’ Mastinu), Piu. All. Di Carlo

Arbitro: Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Gol: 3' Zielinski (N), 35' Piccolo (S), 56' Giaccherini (N), 57' Gabbiadini (N)

Note: -