Immobile, il bomber ripudiato dalla Juve che va a caccia di rivincite e del primo trofeo in Italia

Un pareggio e otto sconfitte. E’ avaro di soddisfazioni il bilancio di Ciro Immobile contro la Juventus: la squadra che ha svezzato l’attaccante di Torre Annunziata, lo ha fatto crescere in giro per l’Italia a suon di prestiti ma quando ha avuto la reale chance di riscattarlo ha scelto di non farlo scaricandolo al Borussia Dortmund e investendo buona parte dei 19.68 milioni di euro incassati su Alvaro Morata. Il decimo confronto diretto però potrebbe cambiare gli scenari ed invertire questa tendenza anche perché questa volta a differenza degli altri precedenti, in palio c’è un trofeo e Ciro a 27 anni ha tanta voglia di togliere quello zero nella casella dei trofei vinti.

Se escludiamo la Supercoppa di Germania vinta nel 2014 ai tempi della sua militanza nel Borussia Dortmund, Immobile non ha alzato nessun trofeo nella sua carriera. Le uniche coppe alzate in Italia risalgono ai tempi della militanza col Pescara di Zeman (vittoria del campionato di Serie B e titolo di capocannoniere del campionato cadetto) e nel settore giovanile con la Juventus, con cui vinse da protagonista due Tornei di Viareggio mettendosi in mostra come uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama nazionale. Nonostante la militanza nel Torino e quella chance non concessa, l’attaccante campano non porta rancore nei confronti del club bianconero…

2017, Ciro Immobile al Torneo di Viareggio con la maglia della Juve, LaPresseLaPresse

" Ho appreso tante cose alla Juventus, sono cresciuto come calciatore e come uomo. Sarò sempre riconoscente a quella società, anche se poi le nostre strade si sono divise. Ci troviamo di fronte una squadra fortissima, servirà la partita perfetta. Dovremo lottare come leoni. "

La ciliegina sulla torta a un’annata top

Comunque vada la sfida di stasera la stagione di Ciro Immobile, è da considerarsi positiva. Giunto a Roma per rilanciarsi, Immobile in maglia biancoceleste è tornato ad essere uno degli attaccanti più continui e decisivi del nostro campionato. 22 gol in Serie A, 3 in Coppa Italia e 5 con la maglia della Nazionale Italiana, di cui è tornato ad essere un pilastro, Ciro ha raggiunto per la prima volta quota 30 gol nella sua carriera. Manca solo la lode o meglio la Coppa, per togliersi una piccola vendetta sulla Juventus (alla quale ha segnato l’unico gol il 16 settembre 2012, Genoa-Juventus 1-3) e rimpinguare il palmares.