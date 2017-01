Iniziano gli ottavi, apre il Napoli e chiude la sfida tra Milan e Torino

Prenderà il via stasera il primo segmento degli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/17. Sarà Napoli-Spezia, in programma allo stadio San Paolo alle ore 21.00, ad inaugurare il quinto turno della competizione, in cui entrano finalmente in scena le otto teste di serie, che godono del vantaggio di disputare in casa le gare a partita unica. Gli azzurri, reduci da una vittoria estremamente sofferta contro la Sampdoria nell’ultima giornata del girone d’andata, non dovrebbero avere molti problemi a passare il turno contro uno Spezia che, tuttavia, ha intenzione di ripetere il percorso entusiasmante che lo scorso anno portò i liguri a giocarsi persino l’accesso alle semifinali contro l’Alessandria dopo aver sconfitto ai rigori la Roma. Il clima rigido degli ultimi giorni dovrebbe indurre Sarri a far ricorso ad un ampio turnover per evitare di mettere a rischio i big e l’impressione è che le riserve del Napoli siano in grado di archiviare la pratica in maniera piuttosto agevole.

Ben più equilibrato si preannuncia il match in programma domani alle 17.30 al Franchi tra la Fiorentina e il Chievo, due squadre che stazionano attualmente a centro classifica in campionato. I viola stanno disputando un torneo ben al di sotto delle attese e rischiano di perdere presto anche Kalinic, per il quale risuonano le sirene cinesi, mentre i clivensi sono ancora sotto choc per il poker subito in casa da parte dell’Atalanta. Sulla carta il fattore campo dovrebbe rivelarsi determinante per far pendere l’ago della bilancia dalla parte della Fiorentina, ma non sono affatto escluse sorprese.

Il match clou della settimana, tuttavia, andrà in scena allo Stadium domani sera. La Juventus, capolista in campionato e detentrice del trofeo, dovrà vedersela con la straordinaria Atalanta di Gasperini, che sta facendo faville in campionato e domenica scorsa ha espugnato il Bentegodi con un sonoro 1-4. Allegri dovrebbe dare spazio a tante seconde linee, ma servirà una prestazione importante per avere la meglio sugli orobici, che non hanno affatto voglia di smettere di sognare in grande.

Chiude il programma settimanale la sfida tra Milan e Torino, due squadre ricche di talenti italiani che si daranno battaglia per il passaggio del turno in un match che promette spettacolo. I rossoneri, dopo i festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa Italiana, hanno prevalso in extremis contro un coriaceo Cagliari grazie ad un gol di Bacca, mentre il Toro sembra aver smarrito la carica della prima metà del girone d’andata e a Sassuolo si è accontentato di un pareggio a reti bianche. Montella potrebbe optare per una formazione con poche variazioni rispetto all’undici titolare, mentre Mihajlovic potrebbe tenere a riposo Belotti lanciando nella mischia il nuovo arrivo Iturbe.