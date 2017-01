Inzaghi: "Con l'Inter servirà cattiveria per passare il turno. Biglia? Ha reagito da capitano"

“La sconfitta di sabato brucia e fa male, ma ieri ho parlato con la squadra. Ho rivisto più volte la partita, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché l’impegno c’è stato". Così alla vigilia del match Inter-Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello. "Nessuno si è risparmiato, abbiamo registrato numeri molto importanti. Ho detto ai miei che non ci sono alibi, il Chievo l’ha vinta e noi abbiamo contribuito alla loro vittoria. Nei tiri in porta effettuati avremmo dovuto mettere più cattiveria. Non solo noi abbiamo preso due gol nei primi 15 minuti contro la Juventus è accaduto anche a Milan e Sassuolo. Mi dispiace per sabato perché avremmo potuto migliorare la nostra classifica. La gara contro gli scaligeri è ormai alle spalle, pensiamo all’Inter; ci aspetta una gara importante. Voglio vedere una partita, a livello d’impegno, disputata come quella contro il Chievo. Servirà, però, molta più cattiveria. Dovremo essere compatti, uniti. Serve un’impresa per vincere al Meazza contro una squadra in salute. Un mese fa una buona prova non bastò per vincere", ha spiegato ancora Inzaghi.

Lazio che si presenterà a San Siro con un recupero importante. "Keita è stato convocato, raggiungerà direttamente Milano. Milinkovic ha preso una botta domenica e difficilmente lo vedremo in campo, ma tutto il gruppo sarà a Milano perché avremo bisogno di tutti. Marchetti si è allenato e valuteremo domani le sue condizioni, ha avuto un’influenza. Al di là dell’avversario, la Coppa Italia è un nostro obiettivo. Abbiamo fatto un’ottima gara contro il Genoa, in questo modo siamo arrivati ai quarti. Siamo stati sfortunati nel sorteggio perché giocarla in casa sarebbe stato più facile. Dovremo, comunque, disputare la sfida nel migliore dei modi, dovrò scegliere la formazione più adatta perché sabato abbiamo avuto una gara dispendiosa. Farò le mie valutazioni".

Lo sputo a Biglia? Cose che non dovrebbero accadere ma ha reagito da capitano

Inzaghi è anche tornato sulla situazione di Lucas Biglia protagonista di uno spiacevole diverbio con un tifoso in Curva Nord che però non dovrebbe bloccare il rinnovo fino al 2021:

" "Biglia ha reagito da capitano all’accaduto. Ieri è stato il primo ad arrivare al campo, è un esempio per tutti. Dispiace per quanto è successo, sono cose che non dovrebbero accadere. Ogni tifoso è libero di esprimere il proprio giudizio purché non si vada oltre il lecito. Biglia è stato toccato dal fatto e ha reagito, ma a me preoccupava un’eventuale reazione nel post gara. Domani sarà in campo e sarà il nostro capitano. "

" "