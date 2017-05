Inzaghi: "Juve pazzesca ma in una gara secca...". Biglia: "Dobbiamo crederci"

Sulla carta gli avversari sono i favoriti, "ma in una gara secca" come la finalissima di Coppa Italia "può succedere di tutto". La sorpresa Simone Inzaghi, capace di portare la Lazio al quarto posto in Serie A, tenterà domani all'Olimpico il colpaccio contro la Juventus in corsa per il Triplete. "Sappiamo che è una partita importantissima, che ci siamo guadagnati sul campo. Abbiamo fatto ottimi match in Coppa, la giocheremo nel migliore dei modi, l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze - avvisa il mister piacentino - loro sono al top anche in Europa, ma domani è una partita secca, il calcio è strano".

Per realizzare "la partita perfetta", come la definisce Inzaghi, è pronto un 3-5-2 per cercare di sorprendere i bianconeri in mediana. Davanti a Strakosha ecco allora il trio Wallace-De Vrij-Bastos, a coprire le spalle alla mediana composta da Basta-Biglia-Milinkovic-Savic e Lulic. L'unico dubbio riguarda la presenza o meno in campo di Parolo, che dovrebbe recuperare dalla contusione al ginocchio. In caso di forfait dell'azzurro in pole il baby Murgia. In avanti spazio al duo Immobile-Keita, in forma strepitosa e pronto a salutare il popolo biancoceleste con un trofeo importante.

Vincere la Coppa Italia potrebbe infatti rappresentare per la Lazio un trampolino ideale per aprire un ciclo, perché come spiega Lucas Biglia "vincere trofei porta altra fame". Magari prendendo come modello proprio i 'nemici' di domani "da osservare per migliorare". Nessuna resa anticipata però. Il play argentino in conferenza stampa ha spiegato la sua personale ricetta per esultare: "Dobbiamo mantenere la concentrazione per 120 minuti, conta anche come ci sveglieremo domani. Conterà più cuore o testa? Servirà tutto, anche intelligenza, stiamo lavorando bene, dobbiamo essere sereni e tranquilli. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo".

I biancocelesti, che in Coppa hanno superato Genoa, Inter e i cugini romanisti in un doppio derby thriller, sono reduci dal ko quasi indolore di Firenze. Ma, avvisa Biglia, sono "arrabbiati dall'ultima partita con la voglia di conquistare il trofeo. "Abbiamo grande fiducia, sulla carta non siamo favoriti ma dobbiamo crederci". In stagione la Lazio in campionato ha perso in entrambi i match. All'Olimpico nonostante una buona gara per gli uomini di Inzaghi i bianconeri ebbero la meglio con la stoccata di Khedira, mentre il 22 gennaio Allegri diede vita al modulo a 5 tenori. Finì 2-0 con hurrà di Dybala e Higuain: l'obiettivo è restituire la delusione, magari con un gol di altro 9 puro, Immobile. Dopotutto nelle ultime 4 gare i gol messi a segno sono stati 18. La sfida è lanciata, per arrivare al top bisogna anche battere i propri modelli.