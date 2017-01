Inzaghi: "La Coppa Italia è sempre stata importante nella storia della Lazio"

“Sono ambizioso e ho una squadra ambiziosa. Da ieri stiamo pensando al Genoa, devo valutare come stanno i miei ragazzi e come hanno recuperato dalla sfida perché abbiamo speso tantissime energie. Penseremo alla Juventus da giovedì. Domani abbiamo l’obbligo di fare una grande gara. Loro credono alla Coppa Italia, ma noi non vogliamo lasciare nulla al caso". Così alla vigilia di Lazio-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello.

"Cambierò qualcosa, abbiamo avuto due sfide ravvicinate, ma non stravolgerò la squadra. Abbiamo a disposizione due allenamenti - ha aggiunto come riporta il sito del club - al termine di questi deciderò la formazione. Nella storia della Lazio la Coppa Italia ha sempre avuto grande importanza. Noi domani vogliamo far bene, vogliamo andare avanti nella competizione".

"Sappiamo che il Genoa è venuto qui nella Capitale per preparare la partita perché ci tengono molto. Troveranno una Lazio che proverà ad andare avanti in Coppa Italia. Non so se giocheremo a tre - ha proseguito Inzaghi - ho ancora due allenamenti per valutare modulo e uomini. Una squadra non può tenere ritmi infernali per 90 minuti, ma deve sempre fare la partita senza subirla".

Capitolo mercato. "Djordjevic si è allenato bene, è stato disponibile e l’ho schierato negli ultimi 10 minuti contro l’Atalanta. Si è dato da fare per aiutare la squadra. Domani Rossi e Murgia faranno parte dei convocati, non so se giocheranno. Tante cose cambiano alla vigilia in base alle indicazioni che arrivano dagli ultimi allenamenti", ha concluso Inzaghi.