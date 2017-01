Inzaghi: "Ottima partita, me la sentivo. Mi piacerebbe un derby in semifinale..."

Tutte le dichiarazioni a caldo al termine della partita tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, vinta dai biancocelesti per 2-1 grazie alle reti di Felipe Anderson e Lucas Biglia su calcio di rigore.

Lucas Biglia (centrocampista Lazio) – “Nel secondo tempo non abbiamo saputo gestire il pallone in superiorità numerica, abbiamo sofferto ma vinto, dopo la sconfitta immeritata di sabato volevamo fare una grande prestazione. La discussione di sabato con il tifoso? L’unico rimpianto è aver fatto quella brutta figura davanti a mio figlio, ho reagito a una critica immeritata, non meritavamo di perdere, il tifoso può criticare quando si gioca male o bene, ma quella critica non era giusta, mi dispiace solo che c’era mio figlio davanti. Futuro? Ci sarà un incontro per mettere a posto la situazione, ma il mio futuro è la Lazio”.

Simone Inzaghi (allenatore Lazio) – “Abbiamo giocato un’ottima partita e meritato la qualificazione. Avremmo potuto segnare anche di più, ma l’Inter è una squadra forte che ci ha fatto soffrire. Teniamo molto alla Coppa Italia, adesso aspettiamo la semifinale. Avremmo dovuto chiuder prima la gara, ma i tre davanti hanno fatto benissimo, si sono mossi bene. Sarà interessante vedere un derby in semifinale: ci faremo trovare pronti per il prossimo impegno in Coppa, ma adesso è importante riportare la testa sul campionato. Dopo la partita con il Chievo avevo fatto i complimenti alla mia squadra, perché so quanto il calcio possa essere spietato. Io, però, ero fiducioso: siamo venuti a Milano preparando la partita in poco tempo, ma avevo sensazioni positive”.

Stefano Pioli (allenatore Inter) - "Abbiamo cominciato bene con tante occasioni, per 18 minuti abbiamo giocato solo noi, poi abbiamo commesso una disattenzione e abbiamo concesso troppo alla Lazio. Se fossimo rimasti in 11 ce la saremmo giocata. Dobbiamo curare di più le piccole cose, abbiamo preso gol su una piccola disattenzione che non ci voleva".