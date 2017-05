Juventus, forte contusione lombo-sacrale per Mandzukic. E' a rischio per la Lazio

Forte trauma contusivo nella regione lombo-sacrale. E’ questa la diagnosi che lascia poco tranquilli, in queste ore, i tifosi della Juventus a 48 ore dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il croato, nel finale della partita contro la Roma, è stato per diversi minuti a bordo campo a farsi soccorrere dai sanitari ed è rimasto in campo fino al triplice fischio solamente perché Massimiliano Allegri aveva concluso i cambi. In casa bianconera regna un moderato ottimismo ma, visti anche gli impegni ravvicinati e la cautela con cui Allegri ha sempre gestito i propri giocatori specie in questo finale di stagione, non è da escludere che il croato possa saltare la sfida di mercoledì all’Olimpico e rientrerà per il match scudetto contro il Crotone.

Con la Lazio, Neto e i titolarissimi

Provando a ipotizzare l’undici di Allegri per la sfida contro la Lazio pare scontato il ritorno al 4-2-3-1. soluzione tattica sperimentata per la prima volta proprio contro la Lazio, in campionato, a gennaio. Davanti al portiere di ‘coppa’ Neto agiranno Dani Alves, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro a centrocampo senza lo squalificato Pjanic e l’infortunato Khedira, Allegri punterà su Marchisio e Rincon mentre in attacco spazio all’attacco Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain. Nel caso di forfait di Mandzukic possibile l’avanzamento di Dani Alves nel tridente di trequartisti con Barzagli terzino destro.

Neto: "Contro Lazio grande sfida, vogliamo vincere la Coppa"

Il portiere brasiliano ha presentato la sfida dell'Olimpico ai microfoni di Rai Sport: una Juve ancora in corsa per tutti gli obiettivi, fra cui la vittoria in Coppa Italia per la terza volta di fila come mai nessuno è riuscito a fare…

" Sarà sicuramente una grande sfida, con molte difficoltà: si tratta di una Finale, loro hanno giocatori importanti e faranno di tutto per metterci in difficoltà e conquistare la Coppa. Però il nostro obiettivo è arrivare in fondo e portare la vittoria a casa, siamo davvero concentrati e speriamo di poter mettere in pratica tutto ciò che stiamo facendo in questa stagione e portare la Coppa Italia a casa". "