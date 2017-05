Juventus, il motto è "Vincere aiuta a vincere": battere la Lazio per la prima tessera del mosaico

Per la serie vincere aiuta a vincere, stasera la Juventus ha il primo appuntamento: Stadio Olimpico, finale di Coppa Italia. Il palcoscenico è di quelli frequentati perché i bianconeri giocheranno la quarta finale degli ultimi 6 anni, ma specialmente, battendo la Lazio stasera, diventerebbero la prima squadra italiana a sollevare la Coppa nazionale per la terza volta consecutiva.

Juve dei record: 3+6 in cinque giorni?

In quattro giorni, vincendo stasera e domenica contro il Crotone, sarebbero 3 Coppe Italia e 6 campionati in linea dinastica: i numeri della monarchia (assoluta) bianconera stanno infrangendo ogni record di durata. In “ordine crescente d’importanza”, la Tim Cup sarebbe la prima tessera del mosaico e il match è di quelli sentiti: lo dimostrano le sconfitte in campionato alla vigilia della finale.

"Dopo domenica non c’è più tempo da perdere: affrontiamo una Lazio reduce da un’annata eccezionale. Servirà attenzione e garantisco che chiunque scenderà in campo giocherà una partita tosta, all’altezza del valore mostrato dalla Juventus in questa stagione. Nei prossimi quattro giorni non c’è altro da fare che vincere. Dalla partita di domani sera e da Crotone non si scappa, bisogna chiudere i giochi ed essere bravi a portare a casa due trofei. Solo a quel punto si potrà pensare a Cardiff (Max Allegri)."

Vigilia di conserva, ma «Da oggi si raccoglie»

Dopo 16 gol segnati in 3 giornate e un doppio derby trionfale, la “Lazio B” s’è fatta rimontare a Firenze mentre la Juve, che non perdeva dal 15 gennaio, è stata nettamente battuta dalla Roma. Questione di stimoli e conserva: i biancocelesti sono già qualificati alla prossima Europa League e la Juve ha “praticamente” aggiunto un altro campionato alla sua fitta collezione. Dicevamo però che vincere aiuta a vincere, anzi che «È ora di iniziare a vincere: voglio Coppa Italia e scudetto da qui a domenica»: dice Max Allegri su una strada verso il triplete che proprio non vorrebbe già chiusa stasera.