Juventus-Lazio in diretta tv e Live-Streaming

Per assicurarsi la Coppa Italia, Allegri vorrà mandare in campo i migliori, dopo aver fatto parzialmente turnover in campionato contro la Roma. In porta, però, non ci sarà Buffon bensì il numero uno di Coppa, il brasiliano Neto. Sono poi da valutare le condizioni di Mario Mandzukic che, contro la Roma in campionato, ha subito un colpo alla schiena. Mancherà di sicuro Miralem Pjanic, squalificato. Inzaghi sa di avere una coppia gol fenomenale: Immobile con 22 reti in campionato, Keita con sette gol negli ultimi quattro incontri e punta su di loro per fermare i bianconeri.

Mario Mandzukic, Juventus

Juventus-Lazio in tv, in chiaro su Rai 1

Juventus-Lazio sarà trasmessa in chiaro in tv su Rai 1.

Juventus-Lazio in Live-Streaming

Juventus-Lazio sarà disponibile in Live-Streaming su Rai Play, i servizi streaming gratuiti della Rai per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vince tra Juventus e Lazio?

Nella sfida che assegna la coccarda tricolore, secondo i bookmakers la voglia di vincere della Juventus dovrebbe essere più forte del cuore della Lazio ma i ragazzi di Inzaghi vogliono giocarsela fino alla fine e sfatare ogni tipo di tabù.

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA JUVENTUS 2.05 - PAREGGIO 3.30 - VITTORIA LAZIO 3.80

Keita Balde (Lazio)

Le statistiche della sfida

La Juventus ha partecipato a 16 finali di Coppa Italia, l’ultima lo scorso anno, vincendo in 11 occasioni: i bianconeri agganciano la Roma a 17 finali disputate, record nella competizione

La Lazio, invece, disputa la sua nona finale di Coppa Italia: nelle precedenti, sei vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro la Juventus (2015).

Juventus-Lazio - Coppa Italia 2015

La Juventus potrebbe diventare la prima squadra della storia a vincere tre volte consecutive la Coppa Italia.

Prima delle ultime vittorie in Coppa Italia, la Juventus aveva perso le precedenti tre finali in questa competizione (una delle quali proprio contro la Lazio nel 2003/04).

Juventus-Lazio: informazioni

Turno: Finale Coppa Italia | Calendario

Data, orario e luogo: Mercoledì 17 Maggio, ore 21:00, Stadio Olimpico, Roma.

Semifinale andata: Lazio-Roma 2-0 (30’ Milinkovic-Savic; 78’ Immobile) Live | Report | Pagelle

Semifinale ritorno: Roma-Lazio 3-2 (37’ Milinkovic-Savic, 43’ El Shaarawy; 56’ Immobile, 66’ Salah, 90’ Salah) Live | Report | Pagelle

Semifinale andata: Juventus-Napoli 3-1 (36’ Callejon; 47’ Dybala, 64’ Higuain, 69’ Dybala) Live | Report | Pagelle

Semifinale ritorno: Napoli-Juventus 3-2 (32’ Higuain; 53’ Hamsik, 58’ Higuain, 61’ Mertens, 67’ Insigne) Live | Report | Pagelle