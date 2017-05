Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Lemina; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain Allenatore : Allegri

Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Lemina; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain : Allegri Lazio (3-5-2): Strakosha; Hoedt, De Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo, Lulic; Keita, Immobile Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Tagliavento

Video - Inzaghi: "Europa con tre turni d'anticipo, è una grande Lazio" 00:46

Statistiche Opta

La Juventus ha partecipato a 16 finali di Coppa Italia, l’ultima lo scorso anno, vincendo in 11 occasioni: i bianconeri agganciano la Roma a 17 finali disputate, record nella competizione.

La Lazio, invece, disputa la sua nona finale di Coppa Italia: nelle precedenti, sei vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro la Juventus (2015).

La Juventus potrebbe diventare la prima squadra della storia a vincere tre volte consecutive la Coppa Italia.

Prima delle ultime vittorie in Coppa Italia, la Juventus aveva perso le precedenti tre finali in questa competizione (una delle quali proprio contro la Lazio nel 2003/04).

Juventus e Lazio si sono incontrate due volte in finale di Coppa Italia: nella prima occasione, giocata con andata e ritorno (2003/04) hanno vinto i biancocelesti, nella seconda i bianconeri (2014/15).

La Juventus ha trovato il gol in 13 delle ultime 14 partite giocate nella competizione, ma ha anche subito almeno un gol nelle ultime quattro.

La Lazio ha invece trovato la rete in 12 delle ultime 13 gare di Coppa Italia, subendo gol in sei delle ultime sette.

Sono serviti i supplementari per decretare il vincitore in entrambe le ultime due finali di Coppa Italia, così come in due delle ultime tre finali giocate dalla Lazio (una ai rigori).

Dal terzo turno in avanti nessun giocatore ha segnato più di Paulo Dybala in questa edizione di Coppa Italia: per l’argentino quattro reti in quattro match, tutte segnate allo Juventus Stadium.

Gonzalo Higuaín ha nella Lazio la sua vittima preferita in tutte le competizioni disputate con le maglie di Juventus e Napoli: 13 gol in 11 partite tra Serie A (12 gol in otto match) e Coppa Italia (un gol in tre match).

Tra i giocatori presenti in questa finale, Felipe Anderson è quello con più occasioni create in questa Coppa Italia (10), Immobile quello con più conclusioni effettuate (16).