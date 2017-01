Kucka-Bonaventura, ribaltone Milan in 3’: 2-1 al Torino e quarti con la Juventus

Altro giro, altra gara thrilling di Coppa Italia, stavolta tra il Milan di Montella rivelazione a suo modo del campionato e il Torino dell’ex dal dente avvelenato Sinisa Mihajlovic. Sotto di una rete dopo l’ennesimo autografo del Gallo Belotti e un primo tempo a dir poco sottotono, il Milan vestiva l’abito della grande squadra nella ripresa ribaltando il punteggio con i guizzi dei monumentali Kucka e Bonaventura proteggendo poi il vantaggio grazie a un super Donnarumma, protagonista di un elettrizzante duello con Belotti. Sarà così eterna sfida tra Milan e Juventus ai quarti di finale di una Coppa Italia sempre più entusiasmante.

La cronaca della partita

Torino meritatamente in vantaggio a San Siro per la mole di gioco profusa. È Belotti a sbloccare il match con destro di prima intenzione su innesco di Baselli; per poco il Gallo non concede il bis con destro poderoso deviato in corner da Paletta. Il Milan combina troppo poco, ma sfiora il pareggio con gran bordata di Kucka dal limite, a incrociare.

Tutta un’altra musica nella ripresa perché il Milan cambia marcia e nel giro di tre minuti ribalta il match: Kucka irrompe sul cross di Bonaventura e spedisce in rete a porta sguarnita, Bonaventura buca i guantoni di Hart con volée violenta su cross di Suso. Ci pensa in seguito Donnarumma a conservare il vantaggio vincendo il duello ravvicinato con Belotti, poi nel maxi recupero Lapadula si divora la più agevole delle occasioni da rete.

La statistica chiave

3 - Giacomo Bonaventura è l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte e 3 le competizioni stagionali dei rossoneri. Fondamentale.

Il tweet

Il migliore

Giacomo BONAVENTURA – Gol, assist e tanto arrosto. Spacca in due la difesa del Torino e conferma di essere uomo imprescindibile per il Milan di Vincenzo Montella. Santo subito.

Il peggiore

Juan Manuel ITURBE – Quantità industriale di palloni persi e bassissimo coefficiente di pericolosità offensiva. Copia sbiadita dell’attaccante esterno che incantò a Verona. Non sarà facile ritrovare la verve di un tempo.

Il tabellino

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate (78’ Calabria), Gomez, Paletta, De Sciglio; Kucka (80’ Pasalic), Sosa (88' Locatelli), Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori (81’ Obi), Baselli (71’ Maxi Lopez); Iturbe (65’ Boyè), Belotti, Ljajic

Arbitro: Russo

Gol: 27’ Belotti; 61’ Kucka, 64’ Bonaventura

Note – Ammoniti: Abate, Lapadula; Barreca Espulsi: Barreca