La firma di Callejon: il Napoli batte 1-0 la Fiorentina e vola in semifinale

Con merito e con voglia. Ora sono 15 risultati utili di fila in tutte le competizioni, di una squadra che pare aver ormai trovato la sua dimensione. Una dimensione vincente, ci permettiamo di aggiungere. Il Napoli elimina la Fiorentina ai quarti di finale e si guadagna un big match in semifinale con la vincente di Juventus-Milan. Gli azzurri, che hanno anche colpito due traverse, sono stati tenuti a galla dalle belle parate di Reina su Astori e Chiesa (due volte), ma hanno anche creato continui grattacapi alla modesta difesa viola. Bene Insigne e Callejon, decisiva la giocata di Hamsik, da rivedere la prestazione di Pavoletti. Fermare la cavalcata della squadra di Sarri pare ora difficile per qualsiasi squadra, anche per chi, come la Fiorentina, arrivava al San Paolo senza avere ancora perso nel 2017.

LA CRONACA

Nel primo tempo gioca meglio il Napoli. Sfruttando la brillante forma di Insigne e Callejon, la squadra di Sarri mette in ripetuta difficoltá una Fiorentina troppo difensiva. I Viola vanno vicini al vantaggio con un destro di Chiesa da posizione defilata e con un colpo di testa di Astori ben parato dal tuffo felino di Rena, ma sono Pavoletti (un po' spaesato), Callejon, Hamsik e Insigne (che colpisce una traversa su punizione) ad avere le occasioni migliori per sbloccare la gara. Nonostante i 12 tiri complessivi dei primi 45 minuti, la gara peró non si sblocca e le due squadre vanno all'intervallo sullo 0-0.

Callejon - Napoli-Fiorentina - Coppa Italia 2017LaPresse

Ad inizio ripresa Reina é ancora una volta decisivo su Chiesa, stavolta in uscita, ma é ancora il Napoli ad avere al 62' l'occasione migliore: altra punizione di Insigne e seconda traversa del 24 azzurro. Sarri lancia nella mischia Mertens, ma a sbloccare la gara serve una splendida giocata sull'asse Hamsik-Callejon: lo slovacco mette dentro da sinistra un cross stupendo per lo stacco aereo dello spagnolo a battere Tatarusanu. L'1-0, arrivato al 71', carica il Napoli e disorienta per un attimo la Fiorentina. Sousa inserisce Ilicic, Borja Valero e Babacar, ma solo un colpo di testa a lato di Sanchez spaventa Reina. Al 90' viene espulso per doppia ammonizione Hysaj, poco dopo anche Maxi Olivera per comportamento non regolamentare. Finisce 10 contro 10, ma in semifinale ci va il Napoli.

LA STATISTICA CHIAVE

Callejon e Gabbiadini sono gli unici calciatori del Napoli ad aver trovato il gol in tre diverse competizioni in stagione.

IL MIGLIORE

José Maria CALLEJON - Tanta quantità come al solito. Ma nonostante corra per tre, riesce ad essere sempre pericoloso. Ci prova nel primo tempo, sigla la rete dell'1-0 a 20 minuti dal termine. Gol decisivo. L'ennesimo.

IL PEGGIORE

Maxi OLIVERA - Callejon ha un altro ritmo e lui paga dazio. Cartellino giallo e tanta difficoltà. Se lo perde nelle'inserimento decisivo: le diagonali non le insegnano in Uruguay? L'espulsione nel recupero lo conferma peggiore in campo.

IL TWEET

IL TABELLINO di Napoli-Fiorentina 1-0

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimović, Strinić (Dal 61' Maggio); Zielinski, Diawara, Hamsik (Dal 82' Allan); Callejon, Pavoletti (Dal 64' Mertens), Insigne. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-2-1): Tatarusanu, Tomovic, Sanchez, Astori, Olivera; Badelj (Dal 83' Babacar), Vecino, Crisotoforo (Dal 75' Borja Valero); Bernardeschi (Dal 75' Ilicic), Chiesa; Kalinic. All. Sousa

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 71' Callejon (N)

Ammoniti: Sanchez, Olivera, Astori, Tomovic, Insigne, Chiesa

Espulsi: Hysaj al 90' per doppia ammonizione e Maxi Olivera per comportamente non regolamentare