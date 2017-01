La Lazio si regala l'Inter: 4-2 al Genoa e quarti di Coppa Italia

Passa la Lazio, che supera l'ostacolo Genoa e si regala l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. Con un po' d'ansia, ma con la forza d'urto determinata dall'entrata in campo di due dei suoi titolari: Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Sono loro a sbloccare una gara divenuta improvvisamente complicatissima e a fissare sul 4-2 per i biancocelesti il punteggio finale. Gara stranissima: doppio vantaggio di una Lazio completamente a proprio agio in campo, poi la rimonta rossoblù che a fine primo tempo riporta imprevedibilmente il match in equilibrio. I due big, inizialmente in panchina ed inseriti da Inzaghi a inizio ripresa, tolgono le castagne dal fuoco all'allenatore e gli regalano la quinta vittoria nelle ultime sei uscite tra campionato e coppa. Il 31 gennaio, a San Siro, la prossima tappa: di fronte c'è l'Inter. L'Inter dei freschi ex Pioli e Candreva.

La cronaca della partita

Dopo qualche spavento reciproco durato una ventina di minuti, la Lazio passa: pallone vagante in area sul quale si fionda Djordjevic, rapace nel superare Lamanna da due passi. Per il serbo, che non segnava da aprile 2016, è la fine del tunnel. Lombardi manca di poco il 2-0, Patric spara contro l'esterno della rete: è dominio biancoceleste. Un dominio che sembra concretizzarsi nuovamente al 29': Orban stende Djordjevic e Damato indica il dischetto, ma Felipe Anderson calcia tra le braccia di Lamanna. Il raddoppio, dopo che Pandev ha sfiorato l'incrocio di Strakosha, arriva lo stesso pochi minuti dopo: lo segna Hoedt con un gran sinistro da fuori area. Ma bastano pochi minuti, dal 41' al 45', per riportare completamente in partita il Genoa: Pinilla scavalca Strakosha con un lob mancino morbidissimo che s'infila quasi sotto l'incrocio, poi Pandev completa la rimonta a pochi secondi dall'intervallo, raccogliendo un tiro sbagliato di Rigoni e superando imparabilmente il portiere avversario.

2017, Esultanza Pandev (Genoa), LaPresseLaPresse

Il doppio colpo al mento stordisce pesantemente la Lazio, che anche al rientro dagli spogliatoi fatica a ritrovarsi e concede sempre più spazio al Genoa. Che al 21' ha la grande chance per passare addirittuera in vantaggio: botta di Ocampos dal limite dell'area, Strakosha non ci arriva e il pallone sbatte contro il palo. A spedire la Lazio ai quarti di finale, così, sono Milinkovic-Savic e Immobile. Entrati all'inizio del secondo tempo e subito in partita, nonostante l'esclusione iniziale. Il gol del 3-2 è del serbo, che al 71' sfrutta un regalo di Orban scaricando il proprio destro al volo sotto l'incrocio di Lamanna. E 4 minuti più tardi l'ex granata riceve al limite da Lukaku e fulmina nuovamente il portiere avversario con una botta imparabile, chiudendo ogni discorso con un quarto d'ora d'anticipo.

La statistica chiave

Momentaccio per il Genoa, alla quinta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Tre delle quali, con un poker al passivo (prima di oggi, Palermo e Cagliari).

Il tweet

Dopo la sfida di campionato di dicembre, Candreva e Pioli ritroveranno la Lazio da avversari

Il migliore in campo

Pandev. Premiamo lui, nonostante il ko. Perché è una spina nel fianco della Lazio per più di un tempo, perché fornisce un assist vincente a Pinilla, perché cerca il gol e infine lo trova. E perché, con un minutaggio così scarso nelle gambe, farsi valere non è mai semplice.

Il peggiore in campo

Orban. Disastroso. Ogni volta che il pallone transita dalle sue parti, va in clamorosa difficoltà. Regala un rigore alla Lazio e ha la coscienza il 3-2 di Milinkovic-Savic. Juric lo sostituisce per disperazione.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Wallace, Hoedt, Lukaku; Parolo (79' Murgia), Biglia, Lulic; Lombardi (59' Milinkovic-Savic), Djordjevic (56' Immobile), Felipe Anderson. All. Inzaghi

Genoa (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Orban (73' Gentiletti); Lazovic, Cofie, Rigoni (85' Ntcham), Laxalt; Pandev, Pinilla, Ocampos (66' Ninkovic). All. Juric

Arbitro: Antonio Damato di Barletta

Gol: 20' Djordjevic (L), 31' Hoedt (L), 40' Pinilla (G), 45' Pandev (G), 70' Milinkovic-Savic (L), 75' Immobile (L)

Note: ammoniti Rigoni (G), Patric (L), Lulic (L), Gentiletti (G); al 29' Felipe Anderson (L) ha sbagliato un rigore