Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Lazio

1. Aveva ragione Allegri

Chiaro, semplice, cristallino. Il successo della Juventus nasce domenica sera, quando il tecnico bianconero decide di non spingere al massimo sull’acceleratore dando una chiara direzione ai suoi: la partita che contava era questa. Detto, fatto. Tre giorni dopo Allegri ritrova i suoi titolari, la sua intensità e la sua attenzione, dominando la finale e portando via il primo titolo stagionale: fatto apparire assai più scontato e semplice di quanto effettivamente non si poi stato sul campo. Che dire se non ancora una volta chapeau?

2. Dani Alves-Alex Sandro: la 'samba-connection' della Juventus

In questo momento semplicemente impressionanti. La Juventus non è mai stata una squadra con grande tradizione in termini di brasiliani – anzi, si ricordano più pacchi che colpi veri – ma con questi due la Juventus ha trovato un tesoro. L’esterno di sinistra ex Porto ha ancora una volta fatto i buchi a sinistra, mentre l’ex terzino del Barcellona è in uno stato di forma fuori dal normale. Uomo in più di un finale di stagione che dal match col Barcellona in poi lo sta mostrando agli occhi del calcio italiano come quel fenomeno che effettivamente era stato in maglia blaugrana: assist, gol, corsa, tunnel, giocate e chi più ne ha più ne metta.

3. Lazio, una serata nata male e un gap evidente

A volte i segnali sono chiari: i dolori fisici di Parolo nel riscaldamento, il palo di Keita a freddo. Il dio del calcio stasera aveva scelto i colori bianconeri fin dall’inizio e per la Lazio non c’è stato un granché da fare. Il gap con la Juventus è chiaramente ancora molto distante – come praticamente per quasi tutte in Italia – e la finale di Coppa Italia, al di là degli episodi sfortunati, l’ha chiaramente messo in mostra. Poco rammarico dunque per Inzaghi se non quello di essersi inchinati ai più forti.

Simone Inzaghi, Lazio, Coppa ItaliaLaPresse

4. Higuain e le finali…

Se c’è una mezza nota negativa nella serata dei bianconeri è nel rendimento di Gonzalo Higuain. L’argentino vede le finali e si blocca. Si mangia un gol sotto porta nel primo tempo e fa la stessa cosa nel finale, dimostrandosi poco freddo in una serata che già si era messa bene e dove non c’erano particolari pressioni. La Juventus spera di trovare un antidoto entro sabato 3 giugno, quando errori così difficilmente saranno perdonati da un avversario come il Real Madrid. Nel frattempo un po’ di training autogeno potrebbe aiutare.

5. Keita e Milinkovic-Savic: gli intoccabili da cui ripartire

Si parlava di gap… ecco due certezze da cui ripartire nel caso la Lazio voglia fare davvero un ulteriore step verso l’alto. Keita e Milinkovic-Savic riescono a non sfigurare anche in una serata dove alla fine i biancocelesti non la vedono quasi mai, dimostrando il loro valore di fronte a una Juve che per altro, sul mercato, continua a marcarli da vicino. Lotito è avvisato: sostituire due così sarebbe veramente molto, molto complicato.