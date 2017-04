Le 5 verità che ci ha lasciato Napoli-Juventus

1 - Higuain-De Laurentiis: non ci hanno raccontato tutto

Quell'indicare rabbioso la tribuna autorità. Sia nel riscaldamento che dopo il primo gol. "È colpa tua". Gonzalo Higuain ha punito ancora il Napoli (quattro gol in quattro gare), ha confermato di essere un attaccante fenomenale, ha trascinato la Juve in finale e non ha esultato. Quei fischi continui, incessanti, non ne hanno scalfito la prestazione, ma forse gli hanno fatto male dentro. Perché la verità non ci è mai stata raccontata. Perché anche se la Juventus voleva pagare la clausola, lui poteva rifiutare il trasferimento. Perché De Laurentiis avrebbe potuto offrirgli un rinnovo da re e trattenerlo. Perché Higuain non riesce a voler male al Napoli e ai napoletani, che in questi mesi gli hanno riservato solo offese e maledizioni. C'è qualcosa che probabilmente non sapremo mai. Ma, in questo caso, la spiegazione "è andato via solo per i soldi" pare quantomeno banalotta e non sufficiente. Dietro c'è la rabbia di chi è stato (o si sente) tradito.

Gonzalo HiguainLaPresse

2 - Cuadrado in questa Juve e con questo modulo è determinante

Nel 4-2-3-1 averlo in campo e non vederlo tra i titolari fa tutta la differenza del mondo. Cuadrado ha raggiunto un livello di maturità (tecnica e tattica) che solo i grandi giocatori possono palesare. Ha imparato anche a difendere e raddoppiare. Senza le sue accelerazioni la Juventus perde tantissimo. In fantasia, in imprevedibilità, in frizzantezza. Ed è anche uno dei pochi che sa guadagnarsi punizioni utili a respirare nei momenti delicati. Cuadrado è un'arma che Allegri deve gestire bene in questa fase decisiva della stagione. Anche al San Paolo ha dimostrato di essere una delle quattro-cinque pedine bianconere cruciali e irrinunciabili per ambire ai traguardi più preziosi.

3 - Dybala è fuori condizione nel momento chiave della stagione

Attenzione, nessun allarme. Ma lo stop delle ultime due settimane si è fatto sentire (e vedere). Dybala non é Dybala. Nel senso che l'argentino ha perso lo smalto di qualche settimana fa e a sei giorni dalla gara di andata col Barcellona non è certo una buona notizia per Allegri. Dybala ha bisogno di giocare, di mettere minuti nelle gambe e ritrovare condizione e atletismo. Più che nell'immediato, almeno nella vista della gara di ritorno al Camp Nou. Gran parte delle fortune della Juventus dipendono dal suo mancino. Che la forma sia con lui.

4 - Sarri: perché togliere Hamsik, unico vero leader del Napoli?

Il Napoli chiuderè un'altra stagione senza trofei. E pazienza. Le eliminazioni con Real Madrid e Juventus non possono essere considerate fallimenti. Quindi nessun processo a Sarri, sia ben chiaro. Anche perché gli azzurri hanno più volte dimostrato in queste due stagioni di poter ambire a grandi obiettivi in un futuro non troppo lontano. Casomai qualche domanda la si può porre sulla gestione dei cambi di Sarri. Ancora una volta poco convincente. Non entriamo tanto nel "tecnico", ma ci limitiamo a riproporre una regola non scritta del calcio: in alcune squadre ci sono giocatori che non si possono togliere mai. Nemmeno se non stanno più in piedi. Nemmeno se lo chiedono loro. Marek Hamsik è uno di questi. Capitano, leader, in forma. Con la Juventus doveva rimanere in campo fino al fischio finale. Senza discussione. Sostituito lo slovacco, il Napoli ha perso calma e ritmo e si è gettato nel frenetico finale senza trovare soluzioni per segnare le due reti che servivano a qualificarsi.

5 - I "ricambi" arrugginiti del Napoli che fine faranno?

Milik, Chiriches, Pavoletti. Ma anche Maksimovic, Giaccherini. Che fine faranno quelle che sono diventate le grandi "riserve" del Napoli? Milik (con tutte le attenuanti dell'infortunio) e Pavoletti paiono totalmente inadatti all'attuale modo di giocare degli azzurri. Spaesati, involuti, quasi fuori luogo. Chiriches e Maksimovic, quando giocano, ne combinano di tutti i colori. Il finale di campionato può essere utile a recuperare qualcuno di questi giocatori o, almeno, ideale per capire se qualcuno di loro può far parte del progetto futuro del Napoli.

