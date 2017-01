Le pagelle di Inter-Lazio 1-2

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6 - Dice di no a Felipe Anderson nel primo tempo ed evita lo 0-2. Non è, però, un inno alla sicurezza quando a inizio ripresa respinge centralmente il colpo di testa di Hoedt. Parolo non ne approfitta.

Danilo D’AMBROSIO 5,5 – Altalenante. Nervoso, bisticcia con Radu e rimedia il giallo. Lulic dalla sua parte è un cliente scomodo. Meglio nell’ultima fase di match.

Jeison MURILLO 6 – Cerca di barcamenarsi come può e a inizio gara evita guai seri murando Parolo e il suo promettente inserimento. Nella ripresa lo stesso Parolo lo anticipa, ma era difficile prevedere la respinta difettosa di Handanovic e gli dice bene. Nel forcing finale non va lontano dal gol di testa.

MIRANDA 4,5 – Momento negativo. Sbaglia e favorisce Immobile nel primo tempo con un passaggio all’avversario, cade nella trappola dell’attaccante nella ripresa e lascia l’Inter in 10. Allarme.

Cristian ANSALDI 4,5 - Un terzino dovrebbe prima di tutto difendere per essere definito tale. Lui non lo fa, non marca, guarda la palla e lascia tutto solo Felipe Anderson per lo 0-1. E' sempre in ritardo sui contropiedi avversari. Non è la prima bocciatura, Pioli deve rivedere le gerarchie (dal 58’ Gary MEDEL 6 – Entra per passare alla difesa a tre nella fase di massima spinta dell’Inter).

Marcelo BROZOVIC 7 - Impegna Marchetti, s’inserisce, chiama sempre l’uno-due e il pallone nello spazio. Accorcia le distanze con una parabola arcuata di testa. Non molla mai.

Geoffrey KONDOGBIA 6 – Colpisce un palo esterno in avvio, si guadagna molti falli e cala solo alla distanza.

Antonio CANDREVA 5,5 – Non attraversa un gran momento di forma. Sbaglia molti cross e gli manca brillantezza. Alla fine si riscatta, ma solo parzialmente, con il traversone che propizia il gol.

Ever BANEGA 5 – All’Inter manca il punto di riferimento del trequartista. Assente ingiustificato (dal 46’ JOAO MARIO 6 – Senza fare niente di trascendentale sembra più consistente di chi l’aveva preceduto e nella ripresa l’Inter cambia marcia).

Ivan PERISIC 7 - Fisico, raddoppi difensivi, una spinta costante e una personalità da leader. Dura chiedergli di più, confeziona l’assist di testa per Brozovic. Inter croata.

Rodrigo PALACIO 5 - Si muove molto ma come punto di riferimento offensivo è decisamente troppo leggero. Tocca 12 palloni in tutto, meno di tutti. Inadeguato (dal 46’ Mauro ICARDI 6 – Con il suo ingresso l’Inter torna ad avere un centravanti vero e la pericolosità aumenta vertiginosamente. Sfiora il gol e fa espellere Radu).

All. Stefano PIOLI 5,5 - La difesa balla troppo. Comprensibile la scelta di Banega nella logica del turnover, decisamente meno quella di Palacio. La squadra è comunque viva.

2017, Geoffrey Kondogbia, Marco Parolo, Inter-Lazio, LaPresseLaPresse

=== Lazio ===

Federico MARCHETTI 6 - Attento su Brozovic a fine primo tempo, si arrende solo all’incornata del croato nel finale.

PATRIC 6,5 – Positivo, esce sempre in bello stile. Una prova gagliarda.

Stefan DE VRIJ 7 – Comanda la difesa ed è impeccabile nelle chiusure.

Wesley HOEDT 6 - Rischia su Palacio a fine primo tempo e su Icardi nella ripresa. La sfanga per dirla in gergo, con un pizzico di fortuna. Di testa crea problemi ad Handanovic su palla inattiva.

Stefan RADU 6 - Ribalta l’azione, fa partire il contropiede e ha una carica agonistica da vendere. Forse anche troppa perché gli costa il doppio giallo.

Marco PAROLO 6 – Gli inserimenti senza palla ci sono, ma una volta viene murato da Murillo e la seconda spara in aria un tap-in a porta spalancata. Polveri bagnate.

Lucas BIGLIA 6 - Un pallone sanguinoso perso al limite dell’area rischia di costare caro nel primo tempo. Nella ripresa trasforma il rigore della sicurezza.

Alessandro MURGIA 6,5 - Il 20enne, alla prima da titolare, è una piacevole sorpresa. Lancia Immobile nell’azione del rigore (dal 78’ WALLACE s.v.).

FELIPE ANDERSON 7 - Parte in velocità, segna un gol di testa (inedito), se ne mangia altri due. Incontenibile, ma poteva essere ancora più concreto (dal 75’ Sergej MILINKOVIC-SAVIC s.v.).

Ciro IMMOBILE 6 - Si divora il raddoppio nel primo tempo, poi è furbo a procurarsi il rigore con annessa espulsione di Miranda.

Senad LULIC 7,5 - Esterno offensivo con il compasso. Disegna una traiettoria dolce e letale per il vantaggio targato Felipe Anderson. Trova sempre a memoria il compagno smarcato. Sente odore di derby di Coppa Italia... (dal 75’ Jordan LUKAKU s.v.).

All. Simone INZAGHI 6,5 – Missione compiuta. L’Aquila vola in semifinale perché è in grado di creare molte palle-gol nitide. Ora lo attende il derby?