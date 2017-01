Le pagelle di Juventus-Atalanta 3-2

Le pagelle della Juventus

NETO 6 – Fondamentale nel finale sul sinistro velenoso di Petagna, ma a dir poco svagato in un paio di occasioni.

Stephan LICHTSTEINER 7 –E’ vero, sbaglia sul gol di Latth, ma è uno dei migliori della Juventus per determinazione e qualità negli inserimenti sulla destra. Furia.

Andrea BARZAGLI 6,5 – Governa con maestria la retroguardia bianconera e non ha colpe sui gol incassati.

Davide RUGANI 6 – FIdo scudiero del veterano Barzagli, attento in marcatura e immune da sbavature.

Kwadwo ASAMOAH 5,5 – Bene nella fase iniziale, uno dei più in difficoltà nel finale.

Tomas RINCON 6,5 – Fenomenale in interdizione, si propone con successo in avanti. Sembra già a suo agio negli schemi di Allegri.

Claudio MARCHISIO 6,5 – Un gigante in mezzo al campo, sprizza classe ad ogni tocco. Risparmiato dopo 45 minuti. Smoking bianco (46’ STURARO 5,5 – Soffre la fisicità del centrocampo della Dea nella seconda frazione).

Miralem PJANIC 6 – A intermittenza. Alterna grandi giocate a qualche pausa. Ma quando si accende illumina la scena. (83’ BONUCCI sv)

HERNANES 5,5 – Parte discretamente, ma nell’economia del suo voto pesano i tanti errori in fase di impostazione.

Paulo DYBALA 7,5 – Torna a fare il fenomeno, ammesso e non concesso che avesse mai smesso. Saetta di rara bellezza e potenza dal limite, assist da playstation a Mandzukic e numeri sparsi d’alta scuola. Il Messi del calcio italiano. (62’ PJACA 6 – D’incoraggiamento. La condizione è ancora lontana, ma i crismi del fuoriclasse sono evidenti)

Mario MANDZUKIC 6 – Impeccabile sull’innesco di Dybala, ma quel pallone divorato nel finale di primo parziale grida ancora vendetta.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Questa Juve deve giocoforza limitare cali di tensione che rischiano di compromettere risultati già acquisiti, soprattutto in ottica Champions. Dopo aver silenziato l’Atalanta con accenni di calcio champagne averla riammessa alla partita ha francamente dell’incredibile. E nel finale nessuno si sarebbe scandalizzato se la Dea avesse agguantato il 3-3. Bicchiere mezzo vuoto questa sera.

Coppa Italia : Juventus - AtalantaEurosport

Le pagelle dell’Atalanta

Etrit BERISHA 6 – Incolpevole in tutte e tre le reti subite.

Rafael TOLOI 5 – Uno dei più in difficoltà sulle folate della premiata ditta Mandzukic-Dybala.

Andrea MASIELLO 6 – Più affidabile e combattivo del compagno di reparto, sorretto da un’ottima condizione fisica.

Mattia CALDARA 5,5 – Timido in avvio, tira fuori le unghie nel finale, ma non sempre è lucido.

Remo FREULER 6,5 – Stretto nella morsa del centrocampo bianconero nel primo tempo, cresce a dismisura nella ripresa e accompagna l’azione dei suoi.

Alberto GRASSI 5 – Si deve ancora ritrovare l’ex gioiellino di casa: orfana di Gagliardini, l’Atalanta necessita eccome del suo centrocampista di gamba e fosforo, stasera davvero in ombra nel settore nevralgico del campo. (LATTE 6,5 – Ottimo impatto dell’ivoriano classe ’99, ennesimo prodotto del florido settore giovanile dell’Atalanta. La zampata sul cross di Conti riapre la partita e spaventa lo stadium. Indimenticabile)

Andrea CONTI 6 – Anonimo nel primo tempo, un fattore nel finale quando serve a Latth il pallone del 3-2.

Leonardo SPINAZZOLA 6 – Costante nella spinta sulla sinistra. Il prodotto del settore giovanile della Juventus non sfigura.

Andrea PETAGNA 5,5 – A lungo in balia dei difensori bianconeri, per poco non si ridesta nel finale sfiorando il 3-3.

Marco D'ALESSANDRO 5 – Poco incisivo in fase di spinta, sciagurato quando stende Lichsteiner in area. Serata da dimenticare. (82' GOMEZ SV Troppo poco spazio per incidere)

Jasmin KURTIC 6 – Uno dei più positivi della Dea, per intensità e animus pugnandi. Gasperini lo risparmia all’intervallo in vista del campionato (46’ KONKO 7 – Che magia del francese: superbo destro di controbalzo da fuori che poco non bissa con un’altra conclusione. Indemoniato)

All.: Gian Piero GASPERINI 6 – Bravo a ridisegnare almeno tre volte l’Atalanta contribuendo a riaprire un match che sembrava arci chiuso. Questa Atalanta ha mille risorse ma soprattutto una base solidissima.