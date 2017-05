Le pagelle di Juventus-Lazio 2-0

Juventus

Norberto NETO 6,5 Sul palo di Keita ha la mobilità di un palombaro, poi si riscatta con due salvataggi autentici su Felipe Anderson prima e su Immobile poi, con un riflesso grandioso.

Andrea BARZAGLI 6 Soffre un po’ Keita, respira quando passa Immobile dalle sue parti. È comunque provvidenziale la sua micro-deviazione sul palo iniziale di Keita.

Leonardo BONUCCI 7 Segna il raddoppio che manda in archivio la pratica, in difesa il compito contro Immobile è molto più agevole rispetto alle previsioni.

Giorgio CHIELLINI 7 Grande partita, niente da dire. Riesce sempre a prendere il tempo al diretto avversario, si concede una licenza poetica provando un sinistro da casa sua. Pulito e preciso, chiude tutti gli spazi.

Alex SANDRO 7,5 Mette lo zampino in entrambi i gol: cross perfetto per l’altro esterno Dani Alves, spizzata di testa per il raddoppio di Bonucci. In difesa non lo superano mai, sulla fascia è un trattore.

Claudio MARCHISIO 6 Sembra a corto di fiato a tratti, sbaglia qualche apertura per i compagni: non una partita indimenticabile, sufficiente a portare a casa la pagnotta. Non è ancora tornato ai suoi livelli, gioca troppo elementare e non sembra sicuro.

Tomas RINCON 6 Il meno propositivo e preciso dei suoi, rimane comunque a galla. Lavora di interdizione, non brilla in altri settori.

Dani ALVES 8 Sempre lui, ancora lui: l’uomo più in forma della Juventus segna il vantaggio, ridicolizza Lulic, ispira ed inventa. Immarcabile, decisivo quando serve: ad inizio stagione, chi l’avrebbe mai detto?

Paulo DYBALA 6,5 A tratti ingiocabile, a volte si incaponisce perché cerca sempre un tocco o un dribbling in più dimenticandosi di calciare. (dal 78' Mario LEMINA sv)

Mario MANDZUKIC 6 Molto stanco, lo si nota fin da subito: non si tira mai indietro nella lotta fino all'ultimo minuto, perché fa parte della sua indole, ma è allo stesso tempo un po’ più impreciso del solito.

Gonzalo HIGUAIN 6 Vince il suo primo titolo con la Juventus, mangiandosi un paio di occasioni. Lavora molto per la squadra, si sacrifica anche in ripiegamento, è meno letale del consueto.

All. Massimiliano ALLEGRI 7 Anche questa volta ha ragione lui: sceglie il turnover, vince lo stesso e mette in bacheca il primo trofeo della stagione.

Lazio

Thomas STRAKOSHA 7,5 Un gatto su Higuain, per due volte in pochi istanti tiene in superficie la Lazio. Para quel che può, si arrende in due occasioni troppo grandi anche per lui.

BASTOS 5,5 In difficoltà fisica contro Mandzukic, che non sta benissimo e non è nella sua serata migliore. Inzaghi lo toglie per esigenze tattiche, probabilmente gli fa un favore.

Stefan DE VRIJ 5,5 Fatale la distrazione sul corner: guarda la palla, si dimentica l’avversario, lascia un’autostrada a Bonucci, la Juve raddoppia, la Lazio saluta i sogni di gloria. (dal 69' Luis ALBERTO 6 Cerca di dare verve alla Lazio, si mette in luce con un gran destro al volo. Quantomeno ci prova).

WALLACE 4 È un flagello: dorme sul gol del vantaggio di Dani Alves - una distrazione che costa carissimo – commette poi un altro errore in disimpegno poco dopo e viene graziato da Tagliavento dopo un intervento da tosaerba su Dybala. Non ci capisce nulla.

Dusan BASTA 5 Non una grande partita per lui, soffre Alex Sandro da matti e quando prova a mettere il naso nella metà campo offensiva pecca di precisione. (dal 53' Felipe ANDERSON 6,5 Ingresso in campo che rivitalizza la Lazio, ci prova in più di un'occasione senza fortuna).

Marco PAROLO sv Si ferma nel riscaldamento, gioca venti minuti e brucia una sostituzione. (dal 20’ pt Stefan RADU 5 Entra e decide subito per le maniere forti, trovando sempre le gambe e quasi mai la palla)

Lucas BIGLIA 6 La Juve prende la residenza tra le linee nei primi minuti e lui è un birillo, non oppone resistenza. Si rianima nel secondo tempo, smistando palloni interessanti e prendendo un po’ di più il controllo del gioco.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 Prova lui a scuotere dal torpore la Lazio, e sul suo cross Immobile quasi riapre la partita. Nel primo tempo, insieme a Keita, è il più propositivo, ma predica nel deserto.

Senad LULIC 5,5 Troppo nervoso e come diretta conseguenza anche troppo falloso. Dani Alves è un brutto cliente, specialmente in una serata come questa, lui non gli legge nemmeno la targa.

Balde KEITA 6,5 Ci prova praticamente solo lui: colpisce un palo in partenza, calcia da diverse posizioni senza mai trovare il gol. Tiene alta la bandiera e le speranza, purtroppo per lui e per la Lazio non basta.

Ciro IMMOBILE 4,5 Bonucci e Chiellini se lo mangiano, lui non si aiuta sbagliando praticamente sempre il primo controllo. Poco reattivo, va molto vicino al gol dell’1-2 in due occasioni, e le sbaglia entrambe. Per sua fortuna è in fuorigioco quando di testa non segna da due passi.

All. Simone INZAGHI 5,5 Le scelte non gli danno ragione con il senno di poi: rischia comunque Parolo e si brucia un cambio dopo venti minuti, preferisce escludere Felipe Anderson, che in realtà si rivela in buona serata quando mette piede in campo. E' anche abbastanza sfortunato.