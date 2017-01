Le pagelle di Juventus-Milan 2-1

===Le pagelle della JUVENTUS===

NETO 6,5 – Non può nulla sul gol di Buffon. Bravo su Kucka e abile a rimanere in piedi sull’afffondo finale di Deulofeu. Promosso il portiere di Coppa.

Andrea BARZAGLI 6 – Abbiamo visto Barzagli migliori. A destra regge bene nel primo tempo, mentre nella ripresa fatica nel tenere la linea, poco aiutato da Cuadrado. Se la cava con solita classe.

Leonardo BONUCCI 6,5 – Qualche fallo di troppo, ma anche tante chiusure. La solita tempra: tre contrasti vinti e tre palloni intercettati.

Daniele RUGANI 6,5 – Sicuro e attento. Bene di testa, sveglio nel leggere con un tempo d’anticipo certe situazione. Sei respinte difensive. Titolare aggiunto.

Kwadwo ASAMOAH 7 – Corre come un dannato a sinistra, si propone, crossa, spinge. Ancora positivo: sono due partite di fila giocate a ottimi livelli.

Miralem PJANIC 7,5 – Terza punizione su otto gol totali in bianconeri. Si conferma splendido specialista. Ma è tutta la prestazione che ne certifica la crescita, fisica e mentale. Detta i tempi, distribuisce 65 passaggi, trova la calma giusta nei monenti meno sereni. Migliore in campo, per distacco.

Sami KHEDIRA 6 – Insomma. Nel senso che si sacrifica e prova anche ad inserirsi (un gol annullato), ma non sempre risulta lucido. Con questo modulo deve fare tanto (troppo?) lavoro sporco.

Juan CUADRADO 6,5 – Tacco volante tanto geniale quanto fortunato per innescare Dybala in occasione del vantaggio bianconero. Tante accelerazioni, tre cross perfetti. E sette falli subiti, più di chiunque in campo. Si specchiasse un pelo meno...

Paulo DYBALA 7 – Quarto gol nelle cinque gare giocate nel 2017: se l’inizio è questo, può essere davvero il suo anno. Segna col destro (quasi un inedito, visto che è il secondo con quel piede da quando è in Italia), procura l’espulsione di Locatelli, duetta con Cuadrado e Pjanic. Non ancora al top, ma già così fa la differenza. (Dal 67’ ALEX SANDRO 5,5 – Non entra bene nel match. Qualche errorino di troppo, fatica nel trovare la posizione. Quasi sconcentrato)

Mario MANDZUKIC 6 – Esterno, ma anche mezz’ala in ripiegamento su Kucka. Prima è sfortunato con una deviazione aerea di poco a lato, poi si divora il 3-1 con un colpo di testa a lato da ottima posizione. Ma lotta sempre, in ogni momento. In un ruolo non suo, merita rispetto.

Gonzalo HIGUAIN 6 – Poco servito in zona gol, poco presente al tiro (solo due conclusioni). Da applausi l’abnegazione in pressing e la cavalcata dopo il recupero che provoca l’ammonizione di Zapata.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6,5 – Ottima la scelta di continuare con il 4-2-3-1. La Juventus incanta per 50 minuti. Poi qualche problema. Stanchezza? Troppa sicurezza? Deve capirlo, perché la Juventus, se vuole fare strada in Europa, non può permettersi di non chiudere partite dominate.

Miralem Pjanic Juventus Milan 2017LaPresse

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6 – Splendido un riflesso su Pjanic nel finale. Poi attenzione e buone uscite. Sulla punizione di Pjanic può poco.

Ignazio ABATE 5 – Nel primo tempo soffre la fifisictà di Mandzukic e la vena di Asamoah. Non si propone e spesso non riesce ad arginare la corsia mancina bianconera. Poi viene sostituito per esigenze tattiche. (Dal 64’ PASALIC 6 – Buon impatto. Ci mette fisico e forza. Partecipa al tentativo di rimonta rossonera)

Cristian ZAPATA 5,5 – Torna in campo dopo otto mesi e si vede. Non sempre attento. Su Higuain regge abbastanza bene, ma se viene puntato va in apnea.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Raddoppia su Higuain e si allarga anche su Mandzukic. Non ha colpe particolari sui gol (forse sul primo poteva fare meglio). Non sfigura, nonostante la Juventus attacchi di continuo.

Luca ANTONELLI 4,5 – In ritardo nella diagonale sul primo gol della Juventus, nel primo tempo viene umiliato da Cuadrado. Tanti falli e poche buone iniziative. Nota negativa.

Juraj KUCKA 6 – Falloso, come in occasione della punizione da cui nasce il gol di Pjanic. Deciso, ma spesso in ritardo. Nella ripresa cresce e prova a trascinare il Milan. Impegna anche Neto.

Manuel LOCATELLI 4 – Fatica nel capire i movimenti della trequarti bianconera nel primo Tempo. Rincorre, sbaglia tanto (9 passaggi errati), non trova ritmo. Rovina del tutto la sua prova con la folle entrata su Dybala, che gli costa il secondo giallo e quindi l’espulsione. Peccato (grave) di gioventù.

Andrea BERTOLACCI 5 – No, non ci siamo. Fuori dal gioco, fuori dalla partita, spesso saltato. Solo 29 passaggi in 90 minuti: i centrocampisti della Juve ne hanno fatti il doppio. (Dal 91’ HONDA sv)

SUSO 5,5 – 14 possessi persi. Tanti. Si è spento Suso? Sicuramente non è più quello brillante visto in Supercoppa. Disperato bisogno di ritrovarlo. Forse dovrebbe rifiatare un attimino.

Carlos BACCA 6,5 – Alla prima palla buona, segna un gran gol in girata. Prima non si era visto. Prova a caricarsi il Milan sulle spalle, non ci riesce del tutto. (Dall’81’DEULOFEU 6 – Esordisce con un’accelerazione e un tiro che Neto blocca. Ha rapidità)

Giacomo BONAVENTURA 5,5 – Una sola occasione creata e un solo tiro (respinto). Barzagli gli concede poco, ma lui ci prova raramente. Un altro che pare stanco.

ALL.: Vincenzo MONTELLA 5 – Ancora un pessimo inizio. Qualcosa non va. Buona la reazione, ma è più dovuta all’orgoglio, che programmata e preparata. 13 conclusioni subite, altri due gol al passivo. E un altro ko. A Udine urge una svolta.

