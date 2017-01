Le pagelle di Napoli-Fiorentina 1-0

===Le pagelle del NAPOLI===

José REINA 7 - Benissimo su Chiesa e Astori nel primo tempo, replica sul "figlio d'arte" ad inizio secondo. Attento e reattivo, come non si vedeva da tempo.

Elseid HYSAJ 5,5 - L'espulsione é figlia di una prova distratta e troppo fallosa. Non bene, ma é un periodo abbastanza lungo ormai che non trova brillantezza. Bisogno di rifiatare?

Raul ALBIOL 6,5 - Attento, preciso, lucido, solido. Molto bene, come a San Siro. Sta vivendo un ottimo momento. Kalinic annullato.

Nikola MAKSIMOVIĆ 6 - Qualche errore di troppo in impostazione. Bene in chiusura, guidato da Albiol.

Ivan STRINIĆ 5,5 - Chiesa é un osso duro ed é difficile da contenere. Prova a proporsi, senza pungere. Cosí cosí, poi esce per infortunio. (Dal 61' MAGGIO 6 - Attento e senza affanni. Sopperisce con l'esperienza agli acciacchi dell'etá).

Piotr ZIELINSKI 6 - Abbiamo visto Zielinski migliori. Si infiamma a tratti, non trova varchi per inserirsi, copre la sua zona.

Amadou DIAWARA 6,5 - Bene in copertura, meno quando deve verticalizzare. Il senso della posizione resta prezioso, im temperamento ammirevole.

Marek HAMSIK 7 - Sempre nel vivo del gioco, con grinta e ardore. L'assist per Callejon è per palati fini. L'ottavo passaggio vincente in stagione. Grande giocatore, altra grande prova. (Dall' 83' ALLAN sv)

José Maria CALLEJON 7,5 - Tanta quantità come al solito. Ma nonostante corra per tre, riesce ad essere sempre pericoloso. Ci prova nel primo tempo, sigla la rete dell'1-0 a 20 minuti dal termine. Gol decisivo. L'ennesimo.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 - Non incide. Un po' spaesato, fuori dagli schemi, spesso impacciato. Gli manca gamba e rapiditá. Da rivedere: ha bisogno di giocare. (Dal 64' MERTENS 6 - Nessun impatto evidente nel match, ma bastano i suoi movimenti e i suoi tagli, per far mettere la testa avanti al Napoli)

Lorenzo INSIGNE 7 - Dribbling, cross a rientrare, tiri, due traverse. Nel primo tempo brilla, nel secondo si fa comunque notare. In condizioni fisiche ottime.

ALL. Maurizio SARRI 6,5 - Ancora bene il Napoli. Fa riposare qualcuno, si gode i migliori. La squadra gioca come sa e per la Fiorentina sono guai. Se i suoi concretizzassero di piú, le partite si chiuderebbero prima.

Napoli-Fiorentina - Coppa Italia 2017LaPresse

===Le pagelle della FIORENTINA===

Ciprian TATARUSANU 6,5 - Con un miracolo manda sulla traversa la punizione di Insigne. Preciso quando chiamato in causa.

Nenad TOMOVIC 6 - Un buon salvataggio su Callejon nel primo tempo, qualche chiusura in bello stile. Come Maxi Olivera e Astori si perde Callejon sul gol.

Carlos SANCHEZ 5 - Soffre il passo di Insigne nel primo tempo, viene saltato ripetutamente. Contro la Juve e il Chievo aveva convinto, oggi un po' meno. Meglio nella difesa a tre, da terzino non ci siamo.

Davide ASTORI 6 - Impegna Reina nel primo tempo con uno stacco eccellente. Spazza come puó in mezzo. Centralmente il Napoli non sfonda mai. Anche lui in ritardo sul gol di Callejon.

Maxi OLIVERA 4,5 - Callejon ha un altro ritmo e lui paga dazio. Cartellino giallo e tanta difficoltà. Se lo perde nelle'inserimento decisivo: le diagonali non le insegnano in Uruguay? L'espulsione nel recupero lo conferma peggiore in campo.

Milan BADELJ 5,5 - Regia banale e complicata. Il possesso ce l'ha quasi sempre la squadra avversaria. (Dall'83' BABACAR sv)

Matias VECINO 6 - Impegno e sostanza. Ci mette il fisico dove non arriva la tecnica. Uno dei pochi a salvarsi.

Sebastian CRISOTOFORO 5 - Male. Non entra in partita, non trova ritmo, viene travolto da Hamsik. Esperimento fallito. (Dal 75' BORJA VALERO 6 - Non porta grandi risultati, ma quantomeno mette ordine in una fase convulsa)

Federico BERNARDESCHI 5,5 -Meno bene rispetto al solito. Accelera spesso, ma non trova mai il guizzo giusto. Spreca un paio di ripartenze, risulta impreciso. Passo indietro. (Dal 75' ILICIC 6 - Entra bene in partita. Meritava spazio prima)

Federico CHIESA 7 - Con una bella iniziativa impegna Reina nel primo tempo. Ci prova anche nel secondo. Se vogliamo l'unico viola ad ad interpretare la gara nella maniera giusta. Ancora in crescita.

Nikola KALINIC 5 - Gioca 15 palloni. Offuscato, anticipato, ben marcato e poco servito. Non tutte le colpe sono sue.

ALL. Paulo SOUSA 5,5 - Un po' troppo riunciataria la Viola. Con la Juventus aveva proposto una squadra offensiva, che pressava alto e che aggrediva i portatori di palla bianconeri. Al San Paolo parte cauto e non riesce nemmeno a sfruttare le ripartenze. Piú coraggio, suvvia Paulo.