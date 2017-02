Le pagelle di Roma-Cesena 2-1

Roma

ALISSON 5,5 - Protagonista sia nel bene che nel male: con le sue parate nega per due volte il vantaggio a Rodriguez, ma il pasticcio che porta al gol cesenate è da matita blu.

Antonio RÜDIGER 6,5 - Il migliore dei difensori di Spalletti, quello che commette meno errori e gioca con maggiore attenzione. Uomo assist per El Shaarawy, che spreca. Sempre duttile nel giocare sia da terzo di difesa che largo a destra.

Kostas MANOLAS 4,5 - Inenarrabili le difficoltà che deve patire con Rodriguez, tanto da regalare allo spagnolo una clamorosa chance da gol. E nella ripresa, ecco lo scontro con Alisson che costa l'1-1. Disastroso. Le sirene del mercato lo stanno condizionando?

Juan JESUS 5,5 - Un suo disimpegno sbagliato rischia di costare carissimo alla Roma. Tecnicamente in difficoltà, viene sostituito nell'intervallo da Spalletti (dal 46' Radja NAINGGOLAN 7,5 - La sua entrata dà la scossa alla Roma, svegliando una squadra fin lì ombra di sé stessa. Gioca una ripresa da protagonista ed entra in entrambe le azioni dei gol. Imprescindibile)

Bruno PERES 5,5 - Rispetto al solito tiene maggiormente la posizione, senza diventare un attaccante aggiunto. Con Renzetti ha i suoi bei patemi e quando avanza non è concreto.

Leandro PAREDES 6 - Nella gestione dei palloni è uno dei più lucidi della Roma. Anche lui, però, viene spesso ingabbiato nelle fasi di gara in cui il Cesena prende possesso del gioco.

Kevin STROOTMAN 6 - Tenta più volte di dare sostegno all'azione offensiva, ma senza trovare continuità nelle proprie giocate. Meglio nella ripresa, fino al (dubbio) rigore finale.

Mario RUI 5,5 - Un pregevole doppio scambio con Totti sembra preannunciare una serata di gloria, ma così non è: sbaglia tanto e patisce lo scarsissimo minutaggio nelle gambe.

Diego PEROTTI s.v. (dal 21' Edin DZEKO 7 - Potrà anche mangiarsi due o tre gol, ma lo zampino lo lascia sempre. La sua entrata in campo porta scompiglio nella difesa del Cesena. Qarta partita consecutiva a segno per il bosniaco)

Stephan EL SHAARAWY 6 - L'assist per Dzeko riscatta una prestazione di alti e bassi, arrivando probabilmente nel momento di minore lucidità. Nel primo tempo si era mangiato un'occasione davanti ad Agliardi (dall'82' EMERSON s.v.)

Francesco TOTTI 7 - L'abbraccio e il bacio finali di Spalletti sono il premio più grande per un giocatore infinito. Tra colpi di tacco e aperture geniali, è tra i più positivi anche nel momento peggiore della Roma. Il rigore finale è un mix di freddezza e precisione.

All. Luciano SPALLETTI 6 - Per un tempo intero non sa che pesci pigliare, attonito di fronte all'atteggiamento svogliato della Roma. Ha il merito di toccare le corde giuste all'intervallo, dando la scossa con l'entrata di Nainggolan.

Francesco TottiImago

Cesena

Federico AGLIARDI 7 - Tiene la porta chiusa tutte le volte in cui ha modo di farlo: su El Shaarawy, su Dzeko, su Nainggolan, su Totti. Punito oltre i propri demeriti dalla decisione di Maresca.

Romano PERTICONE 6 - Non perfetto nella marcatura di El Shaarawy, che ringrazia servendo Dzeko per l'1-0. Sono le pecche più evidenti in una gara in cui gioca comunque con dedizione.

Michele RIGIONE 6 - Gioca un primo tempo di tutto rispetto, troneggiando in mezzo alla difesa del Cesena. Ma quando Dzeko inizia a carburare va in netta difficoltà.

Alessandro LIGI 6,5 - Si fa valere in chiusura, contribuendo per quanto possibile a sbarrare la strada agli attaccanti giallorossi. Buona prestazione, non premiata dal risultato finale.

Antonio BALZANO 6 - Contiene bene Mario Rui e si fa vedere più di una volta anche alla conclusione. Prestazione più che onesta, tutta corsa e sostanza.

Moussa KONE 6 - Ha grinta, fiato e corsa da vendere. Fa sentire la propria presenza nel centrocampo bianconero, marcando e ripartendo, anche se nel finale perde il passo. Sfortunato nell'area avversaria: palo.

Mattia VITALE 6 - Sinistro educatissimo, porta ordine nell'azione del Cesena spiazzando spesso e volentieri con le sue giocate la Roma. Cala però nettamente dopo un gran primo tempo.

Karim LARIBI 5,5 - Meno dentro il gioco rispetto ai compagni del centrocampo. Anche lui, comunque, fa il suo per tutto il primo tempo (dal 57' Luca GARRITANO 7 - Rapido di gambe e di testa, con la sua elettricità manda in confusione la difesa di Spalletti: una verve premiata dal gol dell'1-1)

Francesco RENZETTI 6,5 - Fa continuamente su e giù sulla fascia sinistra, andando spesso e volentieri al cross per Rodriguez. Ha mille polmoni e lo dimostra.

Camillo CIANO 5,5 - Meno ispirato rispetto al compagno Rodriguez. Nonostante il Cesena sia padrone del campo per un tempo intero, lui riesce a incidere ben poco (dal 73' Andrea COCCO s.v.)

Alejandro RODRIGUEZ 6,5 - Un toro che fa della propria forza fisica un'arma devastante per lo spaesato Manolas. E che non trova il gol solo per un paio di interventi decisivi di Alisson. Gran partita, comunque (dall'86' Giuseppe PANICO s.v.)

All. Andrea CAMPLONE 6,5 - Giocando così anche in campionato, la salvezza non sarà un problema. Il Cesena ha idee e organizzazione: deve solo metterle in mostra anche contro formazioni di pari lignaggio.