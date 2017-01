Milan: i convocati per la Juventus, out Niang. C'è Deulofeu

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Il nuovo acquisto del Milan Gerard Deulofeu, appena tesserato, è stato inserito nell'elenco dei convocati per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma domani sera con la Juventus. Out invece M'Baye Niang, destinato a lasciare il club rossonero in questa sessione di mercato. Questo l'elenco completo dei convocati. Portieri: Donnarumma, Plizzari, Storari. Difensori: Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata. Centrocampisti: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez. Attaccanti: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso.