Milan-Torino è Donnarumma contro Belotti: la rivincita del rigore parato

Si sfidano stasera a San Siro le due stelle più luminose del calcio italiano, Gianluigi Donnarumma e Andrea Belotti, e c’è odore di rivincita dal rigore parato la prima giornata di campionato. Dalla Serie A alla Coppa Italia, i nuovi grandi interpreti del pallone nostrano non cambiano perché Donnarumma - visto che Storari s’è aggregato da poche ore a Milanello - sarà stabile fra i pali rossoneri mentre Mihajhlovic, ex al veleno dalle parti di San Siro, non rinuncerà al suo migliore centravanti.

Nemmeno in Coppa Italia, con un turnover che s’annuncia ridottissimo da entrambe le parti e tanti primi attori chiamati ai lavori forzati, da Paletta a Donnarumma, da Suso a Bonaventura, e Benassi, e Ljajic e Belotti. Altri riposeranno, il Milan rinforzerà la sua quota Novanta con Calabria e Mihajlovic farà debuttare dal primo minuto Juan Iturbe, che allo stato attuale è il grande acquisto di un calciomercato svolto fin qui sotto traccia.

Dicevamo di Belotti contro Donnarumma e di quel rigore fallito/parato il 21 agosto 2016. Il Milan vinse 3-2 una partita dal finale thrilling e intanto i due si sono presi la Nazionale debuttando contro la Francia: Gigio ha giocato anche contro la Germania, il Gallo ha segnato contro la Macedonia all’esordio da titolare e siglato una doppietta in Lichtenstein. Stasera si fa la rivincita: chissà che Torino-Milan, il posticipo di lunedì sera per la ventesima di campionato, non possa già “farsi bella”.