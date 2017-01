Montella: “Deulofeu preso per farlo giocare, Niang non convocato, potrebbe andare via”

" Niang sta valutando con la società se andare a giocare da un'altra parte, per questo non sarà convocato. E’ arrivato a un certo punto e si è fermato, il perché faccio finta di non saperlo o non ve lo voglio dire. "

Questo il commento di Vincenzo Montella su Niang, non convocato in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus: “Ha avuto un inizio disponibilissimo e sta provando a crescere per gestire al meglio il suo talento. E' un calciatore che ha avuto degli alti e bassi e deve migliorare qualcosa. Ci ha provato ed è arrivato un punto in cui eravamo strafelici del risultato ottenuto, anche il ragazzo, non parlo di quelli tecnici. E' arrivato un certo punto e si è fermato, il perché faccio finta di non saperlo o non ve lo voglio dire. E' un ragazzo estremamente sensibile, è un ragazzo nelle norma delle cose, non ha mai sforato, pur rimanendo al limite. L'approccio avuto quando è entrato con il Torino non mi è piaciuto e lui l'ha riconosciuto. Ha fatto qualcosa in più, anche a suo dire, rispetto al passato. Se rimarrà qua ci proveremo ancora, se andrà altrove gli auguro di riuscirci”.

Vincere allo Stadium è durissima, ma io ho un bel ricordo in quello stadio…

" La Juve è un grande avversario. Il Napoli è alle spalle. Sappiamo su cosa lavorare e cosa migliorare. Possiamo fare meglio, dobbiamo essere più aggressivi e determinati, ma i ragazzi stanno facendo comunque bene. Mi auguro che la Juve sia arrabbiata, perché quando si è arrabbiati si è meno lucidi. Anche se dubito che lo saranno perché sono troppo esperti. Proveremo comunque a passare il turno. Vincere allo Stadium è durissima, ma io ho un ricordo piacevole, lì ho vinto 2-1 con la Fiorentina. Per la legge dei grandi numeri ci dobbiamo provare. "

Abbiamo preso Deulofeu per farlo giocare

" E' un calciatore che conosco molto bene, perché lo seguo da tempo. Ha un talento infinito e che non l'ha espresso pienamente. Sarà uno dei miei compiti capire il perché, visto che è un giocatore molto forte. L'abbiamo preso per farlo giocare. Se giocherà a destra o a sinistra? Può fare entrambe le fasce, ma anche occupare la posizione di falso nueve. "

