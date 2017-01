Pioli: "Complimenti all'Inter, Gagliardini assomiglia a Tardelli"

L’Inter si fa rimontare due gol dal Bologna ma con un gol di Antonio Candreva nei supplementari stacca il pass per i quarti di Coppa Italia. Ecco tutte le dichiarazioni dopo il 3-2 di San Siro.

Roberto Gagliardini (Inter): "Ci hanno messo in difficoltà, più che altro siamo stati ingenui noi a prendere i gol. Dobbiamo essere più attenti sulle loro ripartenze, dove hanno costruito le reti. Adesso però siamo già con la testa al Palermo. Ho trovato una grande squadra, con grandi campioni e sono felice di trovarmi in questo gruppo. Come ho fatto a inserirmi così? È stato merito di un grandissimo gruppo che mi ha accolto bene e di un mister che sa come farmi lavorare. La Nazionale è un sogno, magari. Ma devo ragionare partita dopo partita”.

Stefano Pioli (Inter): "Partita bella perché ci sono state tante occasioni. Abbiamo creato tanto, avevamo in mano la partita ma questa è la testimonianza che se perdi la concentrazione rischi di compromettere tutto. Complimenti alla mia squadra perché è riuscita a passare il turno soffrendo ma non smettendo mai a giocare. Il salto di qualità? Continuare a fare un gol in più dell’avversario, il fatto che chi ci gioca contro mette il piede in area e segna ci insegna che dobbiamo fare ancora meglio. Gagliardini? È un centrocampista completo, credo che si discuta troppo di centrocampo a due o a tre. Ha senso della posizione, si sa muovere e si sa far trovare smarcato. Gli chiedo di andare avanti e di verticalizzare molto. Ha tutte le qualità per diventare un grande centrocampista. Credo che abbia fatto due ottime prestazioni con Kondogbia, ma abbiamo anche Brozovic che ha fatto benissimo prima della squalifica. Vogliamo avere più soluzioni nella manovra ed essere più verticali possibili. A chi assomiglia? Tra i grandi del passato direi Tardelli, ma è difficile trovare paragoni. Ora torniamo con la testa sul campionato perché il Palermo contro di noi giocherà la partita della vita. Vogliamo continuare a vincere e migliorare la nostra classifica".