Pioli: "Inter, la Coppa Italia è importante; non dobbiamo smettere di vincere"

"Entriamo nel calendario quando mancano quattro partite per arrivare in finale ma bisogna cominciare a fare bene. È una competizione alla quale teniamo". Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli è pronto all'esordio della sua squadra in Coppa Italia.

"Se la serenità è accompagnata da concentrazione e determinazione è un fattore importante - ha proseguito parlando ai microfoni di Inter Channel alla vigilia dell'ottavo di finale con il Bologna - Giocare in casa ci può dare dei vantaggi, ma dovremo dimostrarlo con una prestazione all'altezza".

L'Inter si presenta all'appuntamento di coppa forte delle cinque vittorie consecutive. "Vincere aiuta a vincere, dobbiamo continuare a farlo - ha evidenziato Pioli - Terrò presente chi sta lavorando bene durante la settimana, la partita è importante ma dovrò valutare bene dopo l'allenamento di rifinitura chi sarà nelle condizioni migliori".

L'allenatore nerazzurro ritroverà la sua ex squadra. "Per me oggi è importante pensare all'Inter, siamo in crescita ma dobbiamo continuare così - ha concluso - Il campionato? Dobbiamo continuare a vincere per provare ad accorciare la distanza che ci separa delle prime tre o quattro, di più non possiamo fare".