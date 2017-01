Pjaca pronto a spaccare il mondo: con l'Atalanta scocca la sua ora

Juventus-Atalanta di Coppa Italia non sarà proprio una partita come le altre e non solo perchè vedra opposte la capolista solitaria del campionato alla rivelazione assoluta. Il motivo principale d’interesse, inutile negarlo, è il ritorno in campo del gioiellino bianconero Marko Pjaca dopo il lungo stop provocato dalla frattura del perone e le recenti panchine. La Juventus punta molto sul nazionale croato: può davvero essere l’uomo in più della banda Allegri nella seconda parte di stagione, quando la Vecchia Signora si giocherà tutto. La sua avventura in bianconero sta per entrare nel vivo: contro la Dea partirà dalla panchina ma avrà modo di incidere a gara in corso, i tifosi non aspettano altro.

" Avrà spazio, non ha i 90 minuti nelle gambe, è l'inizio della crescita di un giocatore che ci darà una mano. Può giocare da esterno o nei due trequartisti sotto la porta, è un giocatore forte. E' arrivato dall'Europeo e dalle qualificazioni di Champions con la Dinamo Zagabria, la frattura da un lato è stata negativa dall'altro positiva perché gli ha dato il tempo per recuperare. Fisicamente sta bene, sarà un ottimo acquisto per gennaio, ha delle potenzialità straordinarie (Max Allegri su Pjaca) "

Nato pronto

Abbiamo avuto modo di ricontrarlo sia All’Europeo di Francia che nel primo scorcio di stagione in bianconero: il ragazzo nato a Zagabria 21 anni fa è “nato pronto”. Fece sfracelli quando chiamato in causa con la Croazia la scorsa estate (se la cavò egregiamente contro la Spagna e seminò il panico nel supplementare contro il Portogallo) e impattò alla grande nei primi “elettrici” gettoni con la maglia bianconero, pur senza trovare la via del gol. Il ragazzo scalpita, anche perchè baciato da un talento strabordante da madre natura. Per consolidare il primato in campionato e scalare quell’Everest chiamato Champions League la Juventus ha bisogno anche della classe e dell’incoscienza del talentino croato.

Talento duttile

Allegri ha già introdotto l’argomento individuando nei ruoli di esterno o trequartista la collocazione ideale di Marko Pjaca, uno che solitamemente ama partire dal settore di sinistra dell’attacco per poi rientrare, ma che ha dato prova di grande eclettismo nel corso della sua seppur breve carriera. Già, perchè i passaggi filtranti in puro stile playstation serviti al connazionale Mandzukic sia in campionato (Cagliari) che in Champions (Dinamo Zagabria) sono sintomatici della sua perfetta adattabilità a trequartista alla spalle di una o due punte. Se il buongiorno si vede dal mattino Marko Pjaca è un giocatore senza paura o timori reverenziale che ama puntare l’avversario senza troppi fronzoli, dritto alla giugulare. Che attualmente rivesta il ruolo di quarto attaccante nel roster di Allegri la dice lunga sulla profondità della rosa bianconera: uno dei motivi perchè quest’anno è vietato fallire sia entro il perimetro italiano che oltreconfine.

