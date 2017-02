Roma in semifinale, ma quanta fatica: Cesena ko al 96' su rigore

Lo Spezia nella scorsa stagione, il Cesena quest'anno. Quando affronta formazioni di B, evidentemente, la Roma non riesce a non soffrire più del previsto. Anche e soprattutto, va detto, a causa di un atteggiamento svogliato e dormiente per larghi tratti della gara. All'Olimpico, l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia finisce 2-1 per i giallorossi, ma i romagnoli (terzultimi nella serie cadetta...) escono a testa altissima: per un tempo intero mettono alle corde un avversario più quotato, sfiorando più volte il vantaggio e venendo puniti solo dalle giocate dei singoli avversari. Nella fattispecie Nainggolan, Dzeko e Totti, i tre condottieri di Spalletti. Del capitano, al minuto 96, il calcio di rigore che spedisce la Roma in semifinale, dopo il vantaggio del bosniaco nella ripresa e il pareggio quasi immediato di Garritano. Sulla strada, adesso, si staglia la figura affascinante della Lazio. Ma quanta fatica per arrivare a giocare il derby di semifinale.

Coppa Italia : highlights Roma vs. Cesena (FR)Eurosport

La cronaca della partita

El Shaarawy tocca sottomisura contro il corpo di Agliardi e Manolas fa partire una stilettata larga di poco, ma è solo un fuoco di paglia: a prendere il comando delle operazioni è il Cesena. Spalletti perde per infortunio muscolare Perotti (dentro Dzeko) e si arrabbia per le occasioni che i suoi concedono agli avversari: Rigione trova la deviazione quasi decisiva di Paredes, mentre Kone arriva pure a colpire un palo dalla punizione di Vitale. Il neo entrato Dzeko spaventa Agliardi deviando di poco sopra la traversa il centro di Totti, ma è solo un lampo: per due volte in 10 minuti, prima di testa e poi di piede, lo scatenato Rodriguez chiama Alisson all'intervento salva-risultato. E al termine del primo tempo, ad accompagnare l'uscita dal campo della Roma sono soltanto i meritati fischi dell'Olimpico.

Spalletti inserisce Nainggolan all'intervallo, e proprio l'elettricità del belga cambia faccia alla Roma: Agliardi, però, è attento sul suo fendente da fuori area. Dzeko protagonista in tre occasioni: prima calcia a lato di un nulla col sinistro, quindi trova il piede di Agliardi, infine si divora il vantaggio con una deviazione ravvicinata scentrata. Ma che sia un'altra Roma lo hanno capito tutti. Ed infatti, puntuale, arriva il vantaggio: lo segna proprio l'ex City, che al 68' raccoglie l'assist di El Shaarawy e da due passi batte finalmente Agliardi. Non è che un'illusione, però: non passano che 5 minuti e Alisson e Manolas si scontrano comicamente, consentendo a Garritano di segnare il gol dell'1-1 con i pali sguarniti. Tutto da rifare per la Roma, che nel finale si getta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio: Agliardi è super sulla botta di Totti su punizione. E quando il Cesena pensa di aver portato la gara ai supplementari, ecco l'episodio del 96': Strootman si scontra con Agliardi in uscita, Maresca indica (molto generosamente) il dischetto e Totti, dagli 11 metri, realizza il 2-1 che vale la semifinale. Roma-Lazio può iniziare.

La statistica chiave

Il possesso palla finale è nettamente favorevole alla Roma (69,2% contro il 30,8% del Cesena), ma il computo dei tiri è equilibratissimo: 15 conclusioni per i romagnoli, 14 per i giallorossi. A dimostrazione di una serata estremamente complicata per la squadra di Spalletti.

Il tweet

Il migliore in campo

Nainggolan. La sua entrata dà la scossa alla Roma, svegliando una squadra fin lì ombra di sé stessa. Gioca una ripresa da protagonista ed entra in entrambe le azioni dei gol. Imprescindibile.

Il peggiore in campo

Manolas. Inenarrabili le difficoltà che deve patire con Rodriguez, tanto da regalare allo spagnolo una clamorosa chance da gol. E nella ripresa, ecco lo scontro con Alisson che costa l'1-1. Disastroso. Le sirene del mercato lo stanno condizionando?

La dichiarazione

Spalletti: "In allenamento avevo avvertito i miei: 'Guardate che il Cesena ha già eliminato due squadre di A...' Nel primo tempo abbiamo sofferto".

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Alisson; Rüdiger, Manolas, Juan Jesus (46' Nainggolan); Bruno Peres, Paredes, Strootman, Mario Rui; Perotti (21' Dzeko), El Shaarawy (82' Emerson); Totti. All. Spalletti

Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, Kone, Laribi (57' Garritano), Vitale, Renzetti; Ciano (73' Cocco), Rodriguez (86' Panico). All. Camplone

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 68' Dzeko (R), 73' Garritano (C), 96' rig. Totti (R)

Note: ammoniti Laribi (C), Garritano (C), Rodriguez (C), Manolas (R)