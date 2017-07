Sorteggiato il tabellone di Tim Cup: ai quarti di finale possibile derby di Milano e Juve-Roma

Parte il prossimo 30 luglio la caccia al regno della Juventus. È stato infati sorteggiato alle 15 a Milano il tabellone della Tim Cup della prossima stagione. I bianconeri, detentori delle ultime tre edizioni, entrerannmo in scena a partire dagli ottavi di finale come tutte le altre prime teste di serie di Serie A. In ordine, la Juventus è prima testa di serie, poi Lazio, Milan, Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina e Roma come ottava testa di serie. Seguendo lo scorrere del tabellone, queste sono le informazioni più interessanti che riguardano le otto di Serie A: Milan e Inter si trovano dallo stesso lato del tabellone (con Fiorentina e Lazio) e potrebbero ritrovarsi una di fronte all'altra già ai quarti di finale. Dall'altra parte ci sono le prime tre classificate della stagione scorsa: un potenziale quarto di finale è Roma-Juventus. l'altro è Napoli-Atalanta.

Il regolamento

Alla Competizione parteciperanno 78 Società: tutte le Società ammesse al Campionato di Serie A TIM, tutte le Società ammesse al Campionato di Serie B, 27 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 Società segnalate dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (le 9 seconde classificate dello scorso campionato di Serie D). Il primo turno eliminatorio è fissato per domenica 30 luglio e questi sono gli accoppiamenti: Sambenedettese-Lucchese, Piacenza-Massese, Trapani-Paganese, Alessandria-Cosenza, Reggiana-Trastevere, Pisa-Varese, Gubbio-Monterosi, Juve Stabia-Bassano Virtus, Matera-Casertana, Virtus Francavilla-Imolese, Lecce-Ciliverghe Mazzano, Pordenone-Matelica, Vicenza-Pro Piacenza, Foggia-Rende, Arezzo-Triestina, Giana Erminio-Albinoleffe, Siracusa-Renate.

Il secondo turno eliminatorio è previsto per il 6 agosto, alle 18 qualificate del primo turno si aggiungono le 22 di Serie B: Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Cesena, Cittadella, Cremonese, Empoli, Foggia, Frosinone, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Venezia, Virtus Entella.

Dal 12 agosto entrano in scena le 12 squadre di Serie A non teste di Serie: Benevento, Bologna, Cagliari, ChievoVerona, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese. Il 29 novembre è previsto il quarto turno, mentre gli ottavi di finale inizieranno il 13 dicembre fino al 20/12, i quarti di finale invece a cavallo delle festività (tra il 27/12 ed il 3/01). Le semifinali d'andata il 31/01, di ritorno il 28/05. La finale, come sempre all'Olimpico di Roma, il 28 maggio.