Spalletti: "Dobbiamo dimostrare che il ko con la Sampdoria è stato un episodio"

"Dobbiamo far vedere che la sconfitta di Genova è stata un episodio. Punto e basta”. Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Cesena.

"Camplone è un ottimo tecnico che sa sfruttare le potenzialità dei suoi uomini che hanno già eliminato due club forti”, ha aggiunto il tecnico giallorosso parlando dei romagnoli che negli ottavi hanno eliminato il Sassuolo. Spalletti nel fare il punto sugli infortunati ha annunciato che "Florenzi si allena da oggi con la Primavera, poi tutti gli altri sono a disposizione per Roma-Cesena”.

Capitolo mercato, Spalletti ha parlato dell'ultimo arrivato e non solo: "Grenier è un giocatore tecnico che sa fare girare la palla in velocità. Può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. La squadra mi piace così, vado fino in fondo con questa. È fortissima. Continua la mia ossessione per la vittoria”.