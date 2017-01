Super Dybala e 3-2 thrilling all’Atalanta: Juventus ai quarti

La nuova formula della Coppa Italia regala un’altra partita vietata ai deboli di cuore. Incredibile, davvero incredibile il copione di questo ottavo di finale che ha visto opposte la capolista in solitaria della Serie A e la squadra rivelazione del campionato. Una partita, infatti, che sembrava finita in ben due occasioni (dopo il mortifero uno-due griffato Dybala-Mandzukic una prima volta, dopo il 3-1 firmato da Pjanic una seconda) e che in altrettante circostanza è stata riaperta da un’Atalanta mai doma e decisa a vendere cara la pelle, fino a sfiorare il 3-3. Una Dea capace di mostrare quella cattiveria agonistica che ad esempio non era stata in grado sciorinare nel match di campionato contro la stessa Juventus. Grazie al 3-2 thrilling davanti ai propri tifosi sarà la Juventus dunque ad affrontare la vincente dell’ottavo tra Milan e Torino, ma questa Atalanta non ha affatto demeritato e, è ormai appurato, soprattutto funziona anche quando mancano interpreti principe. Quanto alla Juventus, Allegri dovrà lavorare e non poco per limitare gli annosi cali di tensione.

La cronaca della partita

Primo tempo illuminato dalle magie di Paulo Dybala, che prima si procura un calcio di rigore (non visto da Giacomelli), quindi estrae dal cilindro la saetta imprendibile per Berisha e non pago serve a Mario Mandzukic un cioccolatino solo da scartare. L’Atalanta ha una buona partenza ma si squaglia dopo il gol subito e rischia di affondare nel finale di parziale in cui Mandzukic si divora un’occasione da rete colossale.

La Juventus gestisce i ritmi e costringe l’Atalanta nella propria metà campo, ma Gasperini ridisegna lo schieramento e Konko trova l’eurogol con esterno destro di controbalzo da fuori. Pjanic riporta la Juventus sul doppio vantaggio trasformando il rigore concesso per atterramento di Lichsteiner da parte di D’Alessandro, ma Latte Lath arroventa il finale con zampata su cross dalla destra di Conti. Nel finale più Dea che Juventus: Petagna sfiora il gol del 3-3, reattivo Neto nella circostanza.

La statistica chiave

2 - La Juventus non subiva 2 gol allo Stadium dalla partita con il Bayern Monaco del febbraio 2016. Sofferta.

Il tweet della partita

Il migliore

Paulo DYBALA – Torna a fare il fenomeno, ammesso e non concesso che avesse mai smesso. Saetta di rara bellezza e potenza dal limite, assist da playstation a Mandzukic e numeri sparsi d’alta scuola. Il Messi del calcio italiano.

Il peggiore

Marco D'ALESSANDRO – Poco incisivo in fase di spinta, sciagurato quando stende Lichsteiner in area. Serata da dimenticare

Il tabellino

Juventus (4-3-1-2): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio (46’ Sturaro); Pjanic (82’ Bonucci); Dybala (62’ Pjaca), Mandzukic

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Grassi (60’ Latte), Freuler, Spinazzola; Kurtić (46’ Konko); Petagna, D’Alessandro (82’ Gomez)

Gol: 22’ Dybala, 34’ Mandzukic, 75’ rig. Pjanic; 72’ Konko, 81’ Latte Lath

Note – Ammoniti: Grassi, Toloi